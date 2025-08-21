Lisätietoja KILT-rahakkeesta

KILT Protocol

KILT Protocol – hinta (KILT)

1KILT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00859
$0.00859$0.00859
+3.86%1D
USD
Reaaliaikainen KILT Protocol (KILT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 02:50:21 (UTC+8)

KILT Protocol (KILT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00759
$ 0.00759$ 0.00759
24 h:n matalin
$ 0.00859
$ 0.00859$ 0.00859
24 h:n korkein

$ 0.00759
$ 0.00759$ 0.00759

$ 0.00859
$ 0.00859$ 0.00859

$ 0.024061289716184094
$ 0.024061289716184094$ 0.024061289716184094

$ 0.007923366300044594
$ 0.007923366300044594$ 0.007923366300044594

0.00%

+3.86%

-27.02%

-27.02%

KILT Protocol (KILT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00859. Viimeisen 24 tunnin aikana KILT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00759 ja korkeimmillaan $ 0.00859 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KILT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.024061289716184094, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.007923366300044594.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KILT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +3.86% 24 tunnin aikana ja -27.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KILT Protocol (KILT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1773

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

$ 5.57K
$ 5.57K$ 5.57K

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

282.20M
282.20M 282.20M

290,560,000
290,560,000 290,560,000

290,560,000
290,560,000 290,560,000

97.12%

BASE

KILT Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.57K. KILT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 282.20M ja sen kokonaistarjonta on 290560000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.50M.

KILT Protocol (KILT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän KILT Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0003193+3.86%
30 päivää$ -0.00941-52.28%
60 päivää$ +0.00359+71.80%
90 päivää$ +0.00359+71.80%
KILT Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KILT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003193 (+3.86%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

KILT Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00941 (-52.28%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

KILT Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KILT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00359 (+71.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

KILT Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00359 (+71.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle KILT Protocol (KILT)?

Mikä on KILT Protocol (KILT)

KILT Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja KILT Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KILT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue KILT Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään KILT Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

KILT Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KILT Protocol (KILT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KILT Protocol (KILT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KILT Protocol-rahakkeelle.

KILT Protocol (KILT) -rahakkeen tokenomiikka

KILT Protocol (KILT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KILT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

KILT Protocol (KILT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa KILT Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa KILT Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KILT paikallisiin valuuttoihin

1 KILT Protocol(KILT) - VND
226.04585
1 KILT Protocol(KILT) - AUD
A$0.0132286
1 KILT Protocol(KILT) - GBP
0.0062707
1 KILT Protocol(KILT) - EUR
0.0073015
1 KILT Protocol(KILT) - USD
$0.00859
1 KILT Protocol(KILT) - MYR
RM0.0362498
1 KILT Protocol(KILT) - TRY
0.3521041
1 KILT Protocol(KILT) - JPY
¥1.25414
1 KILT Protocol(KILT) - ARS
ARS$11.34739
1 KILT Protocol(KILT) - RUB
0.6918386
1 KILT Protocol(KILT) - INR
0.7498211
1 KILT Protocol(KILT) - IDR
Rp138.5483677
1 KILT Protocol(KILT) - KRW
11.8810008
1 KILT Protocol(KILT) - PHP
0.4850773
1 KILT Protocol(KILT) - EGP
￡E.0.416615
1 KILT Protocol(KILT) - BRL
R$0.0465578
1 KILT Protocol(KILT) - CAD
C$0.0118542
1 KILT Protocol(KILT) - BDT
1.0441145
1 KILT Protocol(KILT) - NGN
13.1950131
1 KILT Protocol(KILT) - COP
$34.2230754
1 KILT Protocol(KILT) - ZAR
R.0.1497237
1 KILT Protocol(KILT) - UAH
0.3548529
1 KILT Protocol(KILT) - VES
Bs1.17683
1 KILT Protocol(KILT) - CLP
$8.2464
1 KILT Protocol(KILT) - PKR
Rs2.436124
1 KILT Protocol(KILT) - KZT
4.6157506
1 KILT Protocol(KILT) - THB
฿0.2781442
1 KILT Protocol(KILT) - TWD
NT$0.2606206
1 KILT Protocol(KILT) - AED
د.إ0.0315253
1 KILT Protocol(KILT) - CHF
Fr0.006872
1 KILT Protocol(KILT) - HKD
HK$0.0670879
1 KILT Protocol(KILT) - AMD
֏3.2861045
1 KILT Protocol(KILT) - MAD
.د.م0.0776536
1 KILT Protocol(KILT) - MXN
$0.1596881
1 KILT Protocol(KILT) - SAR
ريال0.0322125
1 KILT Protocol(KILT) - PLN
0.0311817
1 KILT Protocol(KILT) - RON
лв0.036937
1 KILT Protocol(KILT) - SEK
kr0.0815191
1 KILT Protocol(KILT) - BGN
лв0.0143453
1 KILT Protocol(KILT) - HUF
Ft2.8951736
1 KILT Protocol(KILT) - CZK
0.1797028
1 KILT Protocol(KILT) - KWD
د.ك0.00261995
1 KILT Protocol(KILT) - ILS
0.0288624
1 KILT Protocol(KILT) - AOA
Kz7.8303863
1 KILT Protocol(KILT) - BHD
.د.ب0.00322984
1 KILT Protocol(KILT) - BMD
$0.00859
1 KILT Protocol(KILT) - DKK
kr0.0546324
1 KILT Protocol(KILT) - HNL
L0.2245426
1 KILT Protocol(KILT) - MUR
0.3960849
1 KILT Protocol(KILT) - NAD
$0.1514417
1 KILT Protocol(KILT) - NOK
kr0.0863295
1 KILT Protocol(KILT) - NZD
$0.014603
1 KILT Protocol(KILT) - PAB
B/.0.00859
1 KILT Protocol(KILT) - PGK
K0.0362498
1 KILT Protocol(KILT) - QAR
ر.ق0.0312676
1 KILT Protocol(KILT) - RSD
дин.0.8577974

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KILT Protocol”

Paljonko KILT Protocol (KILT) on arvoltaan tänään?
KILT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00859 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KILT-USD-parin nykyinen hinta?
KILT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00859. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KILT Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KILT markkina-arvo on $ 2.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KILT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KILT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 282.20M USD.
Mikä oli KILT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KILT saavutti ATH-hinnaksi 0.024061289716184094 USD.
Mikä oli KILT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KILT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.007923366300044594 USD.
Mikä on KILT-rahakkeen treidausvolyymi?
KILT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.57K USD.
Nouseeko KILT tänä vuonna korkeammalle?
KILT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KILT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 02:50:21 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

