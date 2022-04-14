KIKICat (KIKI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KIKICat (KIKI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KIKICat (KIKI) -rahakkeen tiedot KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents. Virallinen verkkosivusto: http://kikicat.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/HhCLbkW6FwhriTkk81W8tYstsRCLUu6Y7Je1SQjVpump Osta KIKI-rahaketta nyt!

KIKICat (KIKI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KIKICat (KIKI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.10709 $ 0.10709 $ 0.10709 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000802520105476431 $ 0.000802520105476431 $ 0.000802520105476431 Nykyinen hinta: $ 0.001085 $ 0.001085 $ 0.001085 Lue lisää KIKICat (KIKI) -rahakkeen hinnasta

KIKICat (KIKI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KIKICat (KIKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KIKI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KIKI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KIKI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KIKI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KIKI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KIKICat (KIKI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KIKI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KIKI-rahakkeita MEXCistä nyt!

KIKICat (KIKI) -rahakkeen hintahistoria KIKI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KIKI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KIKI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KIKI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KIKI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KIKI-rahakkeen hintaennuste nyt!

