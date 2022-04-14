KiboShib (KIBSHI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KiboShib (KIBSHI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KiboShib (KIBSHI) -rahakkeen tiedot Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent. Virallinen verkkosivusto: https://kiboshib.com Block Explorer: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R Osta KIBSHI-rahaketta nyt!

KiboShib (KIBSHI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KiboShib (KIBSHI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 17.61M $ 17.61M $ 17.61M Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.61M $ 17.61M $ 17.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 Nykyinen hinta: $ 0.000017605 $ 0.000017605 $ 0.000017605 Lue lisää KiboShib (KIBSHI) -rahakkeen hinnasta

KiboShib (KIBSHI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KiboShib (KIBSHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KIBSHI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KIBSHI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KIBSHI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KIBSHI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KIBSHI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KiboShib (KIBSHI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KIBSHI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KIBSHI-rahakkeita MEXCistä nyt!

KiboShib (KIBSHI) -rahakkeen hintahistoria KIBSHI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KIBSHI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KIBSHI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KIBSHI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KIBSHI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KIBSHI-rahakkeen hintaennuste nyt!

