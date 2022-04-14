Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kiba Inu (KIBA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen tiedot Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. Virallinen verkkosivusto: https://kibainu.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c Osta KIBA-rahaketta nyt!

Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 826.91B $ 826.91B $ 826.91B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000819 $ 0.0000819 $ 0.0000819 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 Nykyinen hinta: $ 0.000001037 $ 0.000001037 $ 0.000001037 Lue lisää Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen hinnasta

Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KIBA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KIBA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KIBA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KIBA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KIBA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KIBA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KIBA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen hintahistoria KIBA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KIBA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KIBA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KIBA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KIBA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KIBA-rahakkeen hintaennuste nyt!

