Lisätietoja KIBA-rahakkeesta

KIBA-rahakkeen hintatiedot

KIBA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KIBA-rahakkeen tokenomiikka

KIBA-rahakkeen hintaennuste

KIBA-rahakkeen historia

KIBA-osto-opas

KIBA/fiat-valuuttamuunnin

KIBA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Kiba Inu-logo

Kiba Inu – hinta (KIBA)

1KIBA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000009566
$0.0000009566$0.0000009566
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Kiba Inu (KIBA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:03:47 (UTC+8)

Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000009484
$ 0.0000009484$ 0.0000009484
24 h:n matalin
$ 0.0000010182
$ 0.0000010182$ 0.0000010182
24 h:n korkein

$ 0.0000009484
$ 0.0000009484$ 0.0000009484

$ 0.0000010182
$ 0.0000010182$ 0.0000010182

$ 0.00009215731205006
$ 0.00009215731205006$ 0.00009215731205006

$ 0.000000138837383056
$ 0.000000138837383056$ 0.000000138837383056

0.00%

0.00%

+3.22%

+3.22%

Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000009566. Viimeisen 24 tunnin aikana KIBA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000009484 ja korkeimmillaan $ 0.0000010182 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KIBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00009215731205006, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000138837383056.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KIBA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +3.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen markkinatiedot

No.4787

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.28
$ 56.28$ 56.28

$ 956.60K
$ 956.60K$ 956.60K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

826,909,234,639
826,909,234,639 826,909,234,639

0.00%

BSC

Kiba Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.28. KIBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 826909234639. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 956.60K.

Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kiba Inu-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.0000001513+18.78%
60 päivää$ +0.0000004034+72.92%
90 päivää$ +0.0000000572+6.35%
Kiba Inu-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KIBA-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kiba Inu 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000001513 (+18.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kiba Inu-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KIBA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000004034 (+72.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kiba Inu-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000000572 (+6.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kiba Inu (KIBA)?

Tarkista Kiba Inu-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Kiba Inu on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kiba Inu-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KIBA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kiba Inu-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kiba Inu-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kiba Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kiba Inu (KIBA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kiba Inu (KIBA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kiba Inu-rahakkeelle.

Tarkista Kiba Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen tokenomiikka

Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KIBA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kiba Inu (KIBA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kiba Inu:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kiba Inu MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KIBA paikallisiin valuuttoihin

1 Kiba Inu(KIBA) - VND
0.025172929
1 Kiba Inu(KIBA) - AUD
A$0.00000148273
1 Kiba Inu(KIBA) - GBP
0.000000707884
1 Kiba Inu(KIBA) - EUR
0.000000822676
1 Kiba Inu(KIBA) - USD
$0.0000009566
1 Kiba Inu(KIBA) - MYR
RM0.000004036852
1 Kiba Inu(KIBA) - TRY
0.000039144072
1 Kiba Inu(KIBA) - JPY
¥0.0001415768
1 Kiba Inu(KIBA) - ARS
ARS$0.001255374878
1 Kiba Inu(KIBA) - RUB
0.000077063696
1 Kiba Inu(KIBA) - INR
0.000083530312
1 Kiba Inu(KIBA) - IDR
Rp0.015681964704
1 Kiba Inu(KIBA) - KRW
0.00133790076
1 Kiba Inu(KIBA) - PHP
0.000054707954
1 Kiba Inu(KIBA) - EGP
￡E.0.000046375968
1 Kiba Inu(KIBA) - BRL
R$0.000005242168
1 Kiba Inu(KIBA) - CAD
C$0.000001320108
1 Kiba Inu(KIBA) - BDT
0.000116341692
1 Kiba Inu(KIBA) - NGN
0.001469423694
1 Kiba Inu(KIBA) - COP
$0.00385725035
1 Kiba Inu(KIBA) - ZAR
R.0.000016970084
1 Kiba Inu(KIBA) - UAH
0.000039392788
1 Kiba Inu(KIBA) - VES
Bs0.0001310542
1 Kiba Inu(KIBA) - CLP
$0.000927902
1 Kiba Inu(KIBA) - PKR
Rs0.000269684672
1 Kiba Inu(KIBA) - KZT
0.000514019444
1 Kiba Inu(KIBA) - THB
฿0.000031252122
1 Kiba Inu(KIBA) - TWD
NT$0.0000291763
1 Kiba Inu(KIBA) - AED
د.إ0.000003510722
1 Kiba Inu(KIBA) - CHF
Fr0.00000076528
1 Kiba Inu(KIBA) - HKD
HK$0.000007471046
1 Kiba Inu(KIBA) - AMD
֏0.00036609082
1 Kiba Inu(KIBA) - MAD
.د.م0.000008618966
1 Kiba Inu(KIBA) - MXN
$0.000017945816
1 Kiba Inu(KIBA) - SAR
ريال0.00000358725
1 Kiba Inu(KIBA) - PLN
0.000003501156
1 Kiba Inu(KIBA) - RON
лв0.00000416121
1 Kiba Inu(KIBA) - SEK
kr0.000009192926
1 Kiba Inu(KIBA) - BGN
лв0.000001607088
1 Kiba Inu(KIBA) - HUF
Ft0.000326812824
1 Kiba Inu(KIBA) - CZK
0.000020251222
1 Kiba Inu(KIBA) - KWD
د.ك0.000000291763
1 Kiba Inu(KIBA) - ILS
0.000003262006
1 Kiba Inu(KIBA) - AOA
Kz0.000876809994
1 Kiba Inu(KIBA) - BHD
.د.ب0.0000003606382
1 Kiba Inu(KIBA) - BMD
$0.0000009566
1 Kiba Inu(KIBA) - DKK
kr0.000006141372
1 Kiba Inu(KIBA) - HNL
L0.000025149014
1 Kiba Inu(KIBA) - MUR
0.000043745318
1 Kiba Inu(KIBA) - NAD
$0.000016903122
1 Kiba Inu(KIBA) - NOK
kr0.000009738188
1 Kiba Inu(KIBA) - NZD
$0.000001635786
1 Kiba Inu(KIBA) - PAB
B/.0.0000009566
1 Kiba Inu(KIBA) - PGK
K0.000003960324
1 Kiba Inu(KIBA) - QAR
ر.ق0.000003482024
1 Kiba Inu(KIBA) - RSD
дин.0.000096530506

Kiba Inu-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kiba Inu toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Kiba Inu-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kiba Inu”

Paljonko Kiba Inu (KIBA) on arvoltaan tänään?
KIBA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000009566 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KIBA-USD-parin nykyinen hinta?
KIBA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000009566. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kiba Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KIBA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KIBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KIBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli KIBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KIBA saavutti ATH-hinnaksi 0.00009215731205006 USD.
Mikä oli KIBA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KIBA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000138837383056 USD.
Mikä on KIBA-rahakkeen treidausvolyymi?
KIBA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.28 USD.
Nouseeko KIBA tänä vuonna korkeammalle?
KIBA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KIBA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:03:47 (UTC+8)

Kiba Inu (KIBA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KIBA-USD-laskin

Summa

KIBA
KIBA
USD
USD

1 KIBA = 0.000000 USD

Treidaa KIBA-rahaketta

KIBAUSDT
$0.0000009566
$0.0000009566$0.0000009566
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu