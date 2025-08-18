Lisätietoja KHAI-rahakkeesta

Kitten Haimer-logo

Kitten Haimer – hinta (KHAI)

1KHAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

USD
Reaaliaikainen Kitten Haimer (KHAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:02:18 (UTC+8)

Kitten Haimer (KHAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Kitten Haimer (KHAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0282. Viimeisen 24 tunnin aikana KHAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0276 ja korkeimmillaan $ 0.0317 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KHAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.4306544536586003, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02091770954740156.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KHAI on muuttunut +2.17% viimeisen tunnin aikana, +1.43% 24 tunnin aikana ja +5.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kitten Haimer (KHAI) -rahakkeen markkinatiedot

Kitten Haimer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.25K. KHAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 54000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.52M.

Kitten Haimer (KHAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kitten Haimer-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000398+1.43%
30 päivää$ -0.0109-27.88%
60 päivää$ +0.0016+6.01%
90 päivää$ -0.0434-60.62%
Kitten Haimer-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KHAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000398 (+1.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kitten Haimer 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0109 (-27.88%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kitten Haimer-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KHAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0016 (+6.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kitten Haimer-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0434 (-60.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kitten Haimer (KHAI)?

Tarkista Kitten Haimer-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kitten Haimer (KHAI)

Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain.

Kitten Haimer on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kitten Haimer-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KHAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kitten Haimer-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kitten Haimer-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kitten Haimer-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kitten Haimer (KHAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kitten Haimer (KHAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kitten Haimer-rahakkeelle.

Tarkista Kitten Haimer-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kitten Haimer (KHAI) -rahakkeen tokenomiikka

Kitten Haimer (KHAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KHAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kitten Haimer (KHAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kitten Haimer:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kitten Haimer MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KHAI paikallisiin valuuttoihin

Kitten Haimer-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kitten Haimer toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kitten Haimer-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kitten Haimer”

Paljonko Kitten Haimer (KHAI) on arvoltaan tänään?
KHAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0282 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KHAI-USD-parin nykyinen hinta?
KHAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0282. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kitten Haimer-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KHAI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KHAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KHAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli KHAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KHAI saavutti ATH-hinnaksi 1.4306544536586003 USD.
Mikä oli KHAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KHAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02091770954740156 USD.
Mikä on KHAI-rahakkeen treidausvolyymi?
KHAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.25K USD.
Nouseeko KHAI tänä vuonna korkeammalle?
KHAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KHAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kitten Haimer (KHAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

