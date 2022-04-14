Klever Finance (KFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Klever Finance (KFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Klever Finance (KFI) -rahakkeen tiedot Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system. Virallinen verkkosivusto: https://klever.org/ Valkoinen paperi: https://docs.klever.finance/ Block Explorer: https://kleverscan.org/asset/KFI Osta KFI-rahaketta nyt!

Klever Finance (KFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Klever Finance (KFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.86M $ 14.86M $ 14.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 Nykyinen hinta: $ 0.7078 $ 0.7078 $ 0.7078 Lue lisää Klever Finance (KFI) -rahakkeen hinnasta

Klever Finance (KFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Klever Finance (KFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KFI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Klever Finance (KFI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KFI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KFI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Klever Finance (KFI) -rahakkeen hintahistoria KFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

