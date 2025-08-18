Lisätietoja KFI-rahakkeesta

KFI-rahakkeen hintatiedot

KFI-rahakkeen valkoinen paperi

KFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KFI-rahakkeen tokenomiikka

KFI-rahakkeen hintaennuste

KFI-rahakkeen historia

KFI-osto-opas

KFI/fiat-valuuttamuunnin

KFI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Klever Finance-logo

Klever Finance – hinta (KFI)

1KFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.7204
$0.7204$0.7204
+0.26%1D
USD
Reaaliaikainen Klever Finance (KFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:12:03 (UTC+8)

Klever Finance (KFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.7149
$ 0.7149$ 0.7149
24 h:n matalin
$ 0.7269
$ 0.7269$ 0.7269
24 h:n korkein

$ 0.7149
$ 0.7149$ 0.7149

$ 0.7269
$ 0.7269$ 0.7269

$ 206.5141464750186
$ 206.5141464750186$ 206.5141464750186

$ 0.30255480582300115
$ 0.30255480582300115$ 0.30255480582300115

0.00%

+0.26%

+41.25%

+41.25%

Klever Finance (KFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7204. Viimeisen 24 tunnin aikana KFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.7149 ja korkeimmillaan $ 0.7269 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 206.5141464750186, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.30255480582300115.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KFI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.26% 24 tunnin aikana ja +41.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Klever Finance (KFI) -rahakkeen markkinatiedot

No.4110

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 42.13K
$ 42.13K$ 42.13K

$ 15.13M
$ 15.13M$ 15.13M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

10,999,000
10,999,000 10,999,000

0.00%

KLV

Klever Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 42.13K. KFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10999000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.13M.

Klever Finance (KFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Klever Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001868+0.26%
30 päivää$ +0.308+74.68%
60 päivää$ +0.3668+103.73%
90 päivää$ +0.3458+92.31%
Klever Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KFI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001868 (+0.26%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Klever Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.308 (+74.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Klever Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KFI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.3668 (+103.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Klever Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.3458 (+92.31%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Klever Finance (KFI)?

Tarkista Klever Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Klever Finance (KFI)

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

Klever Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Klever Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KFI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Klever Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Klever Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Klever Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Klever Finance (KFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Klever Finance (KFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Klever Finance-rahakkeelle.

Tarkista Klever Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Klever Finance (KFI) -rahakkeen tokenomiikka

Klever Finance (KFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Klever Finance (KFI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Klever Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Klever Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KFI paikallisiin valuuttoihin

1 Klever Finance(KFI) - VND
18,957.326
1 Klever Finance(KFI) - AUD
A$1.11662
1 Klever Finance(KFI) - GBP
0.533096
1 Klever Finance(KFI) - EUR
0.619544
1 Klever Finance(KFI) - USD
$0.7204
1 Klever Finance(KFI) - MYR
RM3.040088
1 Klever Finance(KFI) - TRY
29.485972
1 Klever Finance(KFI) - JPY
¥106.6192
1 Klever Finance(KFI) - ARS
ARS$946.648824
1 Klever Finance(KFI) - RUB
58.049832
1 Klever Finance(KFI) - INR
62.876512
1 Klever Finance(KFI) - IDR
Rp11,809.834176
1 Klever Finance(KFI) - KRW
1,008.963424
1 Klever Finance(KFI) - PHP
41.192472
1 Klever Finance(KFI) - EGP
￡E.34.924992
1 Klever Finance(KFI) - BRL
R$3.940588
1 Klever Finance(KFI) - CAD
C$1.001356
1 Klever Finance(KFI) - BDT
87.615048
1 Klever Finance(KFI) - NGN
1,106.599236
1 Klever Finance(KFI) - COP
$2,904.8329
1 Klever Finance(KFI) - ZAR
R.12.765488
1 Klever Finance(KFI) - UAH
29.666072
1 Klever Finance(KFI) - VES
Bs98.6948
1 Klever Finance(KFI) - CLP
$698.788
1 Klever Finance(KFI) - PKR
Rs203.095168
1 Klever Finance(KFI) - KZT
387.099736
1 Klever Finance(KFI) - THB
฿23.528264
1 Klever Finance(KFI) - TWD
NT$21.979404
1 Klever Finance(KFI) - AED
د.إ2.643868
1 Klever Finance(KFI) - CHF
Fr0.57632
1 Klever Finance(KFI) - HKD
HK$5.626324
1 Klever Finance(KFI) - AMD
֏275.69708
1 Klever Finance(KFI) - MAD
.د.م6.490804
1 Klever Finance(KFI) - MXN
$13.514704
1 Klever Finance(KFI) - SAR
ريال2.7015
1 Klever Finance(KFI) - PLN
2.636664
1 Klever Finance(KFI) - RON
лв3.13374
1 Klever Finance(KFI) - SEK
kr6.930248
1 Klever Finance(KFI) - BGN
лв1.210272
1 Klever Finance(KFI) - HUF
Ft246.038212
1 Klever Finance(KFI) - CZK
15.258072
1 Klever Finance(KFI) - KWD
د.ك0.219722
1 Klever Finance(KFI) - ILS
2.456564
1 Klever Finance(KFI) - AOA
Kz660.311436
1 Klever Finance(KFI) - BHD
.د.ب0.2708704
1 Klever Finance(KFI) - BMD
$0.7204
1 Klever Finance(KFI) - DKK
kr4.632172
1 Klever Finance(KFI) - HNL
L18.939316
1 Klever Finance(KFI) - MUR
32.943892
1 Klever Finance(KFI) - NAD
$12.729468
1 Klever Finance(KFI) - NOK
kr7.326468
1 Klever Finance(KFI) - NZD
$1.231884
1 Klever Finance(KFI) - PAB
B/.0.7204
1 Klever Finance(KFI) - PGK
K2.982456
1 Klever Finance(KFI) - QAR
ر.ق2.622256
1 Klever Finance(KFI) - RSD
дин.72.738788

Klever Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Klever Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Klever Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Klever Finance”

Paljonko Klever Finance (KFI) on arvoltaan tänään?
KFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.7204 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KFI-USD-parin nykyinen hinta?
KFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.7204. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Klever Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KFI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli KFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KFI saavutti ATH-hinnaksi 206.5141464750186 USD.
Mikä oli KFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.30255480582300115 USD.
Mikä on KFI-rahakkeen treidausvolyymi?
KFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 42.13K USD.
Nouseeko KFI tänä vuonna korkeammalle?
KFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:12:03 (UTC+8)

Klever Finance (KFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KFI-USD-laskin

Summa

KFI
KFI
USD
USD

1 KFI = 0.7204 USD

Treidaa KFI-rahaketta

KFIUSDT
$0.7204
$0.7204$0.7204
+0.26%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu