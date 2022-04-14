Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kekius Maximus (KEKIUS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen tiedot KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok. Virallinen verkkosivusto: https://kekiusmaximus.vip Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x26e550ac11b26f78a04489d5f20f24e3559f7dd9

Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 28.22M $ 28.22M $ 28.22M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 28.22M $ 28.22M $ 28.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3988 $ 0.3988 $ 0.3988 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000040926540333548 $ 0.000040926540333548 $ 0.000040926540333548 Nykyinen hinta: $ 0.028215 $ 0.028215 $ 0.028215 Lue lisää Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen hinnasta

Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten KEKIUS-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Kekius Maximus is a memecoin project with multiple versions and communities on different blockchains (notably Solana, Ethereum, and BSC). The following analysis synthesizes the available information on its token economics, focusing on the version at kekiusmaximus.vip and related sources. Issuance Mechanism Fair Launch: Kekius Maximus was launched as a fair launch memecoin, meaning there was no presale, private sale, or VC allocation. All tokens were made available to the public at launch.

Kekius Maximus was launched as a fair launch memecoin, meaning there was no presale, private sale, or VC allocation. All tokens were made available to the public at launch. Total Supply: The total supply is consistently cited as 1,000,000,000 (1 billion) tokens across the main versions.

The total supply is consistently cited as across the main versions. Deflationary Mechanisms: Some versions mention deflationary features, such as token burns, but the primary supply is fixed at launch. Allocation Mechanism No Team/VC Allocation: There is no evidence of tokens reserved for the team, advisors, or investors. The entire supply was made available to the community.

There is no evidence of tokens reserved for the team, advisors, or investors. The entire supply was made available to the community. Liquidity Provision: 100% of the liquidity pool (LP) tokens were reportedly burnt, ensuring that the liquidity cannot be withdrawn by the deployers.

100% of the liquidity pool (LP) tokens were reportedly burnt, ensuring that the liquidity cannot be withdrawn by the deployers. No Taxes: The token operates with a 0% transaction tax, meaning no fees are taken on transfers or trades. Example Allocation Table Allocation Category Percentage Details Public (Fair Launch) 100% All tokens available at launch Team/VC/Advisors 0% None reserved Liquidity Pool 100% LP tokens burnt Transaction Tax 0% No tax on transfers Usage and Incentive Mechanism Community & Meme Utility: The primary use is as a meme token, fostering community engagement, meme creation, and social interaction.

The primary use is as a meme token, fostering community engagement, meme creation, and social interaction. Holder Rewards: Some versions mention rewards for loyal holders, but no explicit staking or yield mechanism is described.

Some versions mention rewards for loyal holders, but no explicit staking or yield mechanism is described. Ecosystem Participation: The token is used for community events, meme contests, and potentially for accessing exclusive content (e.g., bi-weekly stories/comics).

The token is used for community events, meme contests, and potentially for accessing exclusive content (e.g., bi-weekly stories/comics). No Explicit Governance or Staking: There is no mention of governance rights or staking mechanisms in the official documentation. Locking Mechanism No Lockups or Vesting: There are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks. All tokens are liquid and tradable from launch.

There are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks. All tokens are liquid and tradable from launch. LP Burn: The only "lock" is the burning of LP tokens, which permanently locks liquidity in the decentralized exchange pool. Unlocking Time Immediate Unlock: All tokens are unlocked and available at launch. There are no future unlock events or vesting cliffs. Summary Table Mechanism Description Issuance Fair launch, 1B total supply, no presale/private sale Allocation 100% to public, 0% team/VC, LP tokens burnt Usage/Incentives Meme utility, community engagement, no explicit staking or governance Locking No token lockups; LP tokens burnt to lock liquidity Unlocking All tokens unlocked at launch; no vesting or future unlocks Additional Context and Implications Transparency & Decentralization: The fair launch and LP burn are designed to maximize transparency and minimize the risk of rug pulls or centralized control.

The fair launch and LP burn are designed to maximize transparency and minimize the risk of rug pulls or centralized control. Speculative Nature: As a pure memecoin, value is driven by community hype, social media trends, and viral events (e.g., Elon Musk's X handle change).

As a pure memecoin, value is driven by community hype, social media trends, and viral events (e.g., Elon Musk's X handle change). No Intrinsic Yield: There are no built-in yield, staking, or governance features, which is typical for meme tokens.

There are no built-in yield, staking, or governance features, which is typical for meme tokens. Market Volatility: The absence of lockups or vesting means all tokens can be traded immediately, contributing to high volatility and susceptibility to pump-and-dump cycles. Limitations No On-Chain Vesting Data: There is no on-chain or official documentation of vesting or unlock schedules, as all tokens are unlocked at launch.

Kekius Maximus Coin In conclusion, Kekius Maximus exemplifies the pure meme token model: fair launch, no team or VC allocation, no vesting, and all tokens unlocked and tradable from day one. Its economics are designed for maximum community participation and transparency, but also come with the risks and volatility typical of memecoins.

Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KEKIUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KEKIUS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KEKIUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KEKIUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

