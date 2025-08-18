Lisätietoja KEKIUS-rahakkeesta

KEKIUS-rahakkeen hintatiedot

KEKIUS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KEKIUS-rahakkeen tokenomiikka

KEKIUS-rahakkeen hintaennuste

KEKIUS-rahakkeen historia

KEKIUS-osto-opas

KEKIUS/fiat-valuuttamuunnin

KEKIUS-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Kekius Maximus-logo

Kekius Maximus – hinta (KEKIUS)

1KEKIUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.025582
$0.025582$0.025582
+0.08%1D
USD
Reaaliaikainen Kekius Maximus (KEKIUS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:11:49 (UTC+8)

Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.025137
$ 0.025137$ 0.025137
24 h:n matalin
$ 0.0296
$ 0.0296$ 0.0296
24 h:n korkein

$ 0.025137
$ 0.025137$ 0.025137

$ 0.0296
$ 0.0296$ 0.0296

$ 0.3957723531422579
$ 0.3957723531422579$ 0.3957723531422579

$ 0.000040926540333548
$ 0.000040926540333548$ 0.000040926540333548

-0.06%

+0.08%

-14.73%

-14.73%

Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.025582. Viimeisen 24 tunnin aikana KEKIUS on vaihdellut alimmillaan $ 0.025137 ja korkeimmillaan $ 0.0296 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KEKIUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3957723531422579, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000040926540333548.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KEKIUS on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, +0.08% 24 tunnin aikana ja -14.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen markkinatiedot

No.792

$ 25.58M
$ 25.58M$ 25.58M

$ 564.56K
$ 564.56K$ 564.56K

$ 25.58M
$ 25.58M$ 25.58M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Kekius Maximus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 564.56K. KEKIUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.58M.

Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kekius Maximus-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00002045+0.08%
30 päivää$ -0.000238-0.93%
60 päivää$ +0.000989+4.02%
90 päivää$ -0.010258-28.63%
Kekius Maximus-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KEKIUS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002045 (+0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kekius Maximus 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000238 (-0.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kekius Maximus-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KEKIUS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000989 (+4.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kekius Maximus-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.010258 (-28.63%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kekius Maximus (KEKIUS)?

Tarkista Kekius Maximus-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kekius Maximus (KEKIUS)

KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok.

Kekius Maximus on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kekius Maximus-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KEKIUS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kekius Maximus-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kekius Maximus-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kekius Maximus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kekius Maximus (KEKIUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kekius Maximus (KEKIUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kekius Maximus-rahakkeelle.

Tarkista Kekius Maximus-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen tokenomiikka

Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KEKIUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kekius Maximus (KEKIUS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kekius Maximus:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kekius Maximus MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KEKIUS paikallisiin valuuttoihin

1 Kekius Maximus(KEKIUS) - VND
673.19033
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - AUD
A$0.0396521
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - GBP
0.01893068
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - EUR
0.02200052
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - USD
$0.025582
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - MYR
RM0.10795604
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - TRY
1.04707126
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - JPY
¥3.786136
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - ARS
ARS$33.61628292
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - RUB
2.06139756
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - INR
2.23279696
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - IDR
Rp419.37698208
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - KRW
35.82912592
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - PHP
1.46277876
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - EGP
￡E.1.24021536
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - BRL
R$0.13993354
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - CAD
C$0.03555898
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - BDT
3.11128284
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - NGN
39.29625438
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - COP
$103.1530195
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - ZAR
R.0.45331304
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - UAH
1.05346676
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - VES
Bs3.504734
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - CLP
$24.81454
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - PKR
Rs7.21207744
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - KZT
13.74623188
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - THB
฿0.83550812
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - TWD
NT$0.78050682
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - AED
د.إ0.09388594
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - CHF
Fr0.0204656
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - HKD
HK$0.19979542
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - AMD
֏9.7902314
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - MAD
.د.م0.23049382
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - MXN
$0.47991832
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - SAR
ريال0.0959325
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - PLN
0.09363012
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - RON
лв0.1112817
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - SEK
kr0.24609884
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - BGN
лв0.04297776
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - HUF
Ft8.73702046
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - CZK
0.54182676
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - KWD
د.ك0.00780251
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - ILS
0.08723462
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - AOA
Kz23.44820538
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - BHD
.د.ب0.009618832
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - BMD
$0.025582
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - DKK
kr0.16449226
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - HNL
L0.67255078
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - MUR
1.16986486
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - NAD
$0.45203394
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - NOK
kr0.26016894
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - NZD
$0.04374522
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - PAB
B/.0.025582
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - PGK
K0.10590948
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - QAR
ر.ق0.09311848
1 Kekius Maximus(KEKIUS) - RSD
дин.2.58301454

Kekius Maximus-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kekius Maximus toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Kekius Maximus-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kekius Maximus”

Paljonko Kekius Maximus (KEKIUS) on arvoltaan tänään?
KEKIUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.025582 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KEKIUS-USD-parin nykyinen hinta?
KEKIUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.025582. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kekius Maximus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KEKIUS markkina-arvo on $ 25.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KEKIUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KEKIUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli KEKIUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KEKIUS saavutti ATH-hinnaksi 0.3957723531422579 USD.
Mikä oli KEKIUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KEKIUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000040926540333548 USD.
Mikä on KEKIUS-rahakkeen treidausvolyymi?
KEKIUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 564.56K USD.
Nouseeko KEKIUS tänä vuonna korkeammalle?
KEKIUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KEKIUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:11:49 (UTC+8)

Kekius Maximus (KEKIUS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KEKIUS-USD-laskin

Summa

KEKIUS
KEKIUS
USD
USD

1 KEKIUS = 0.025582 USD

Treidaa KEKIUS-rahaketta

KEKIUSUSDC
$0.025617
$0.025617$0.025617
+0.25%
KEKIUSUSDT
$0.025582
$0.025582$0.025582
-0.24%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu