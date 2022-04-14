KingdomStarter (KDG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KingdomStarter (KDG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KingdomStarter (KDG) -rahakkeen tiedot KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. Virallinen verkkosivusto: https://kingdomstarter.io/ Valkoinen paperi: https://docs.kingdomgame.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6 Osta KDG-rahaketta nyt!

KingdomStarter (KDG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KingdomStarter (KDG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 122.40K $ 122.40K $ 122.40K Kokonaistarjonta: $ 951.00M $ 951.00M $ 951.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 531.00M $ 531.00M $ 531.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 230.50K $ 230.50K $ 230.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.030447 $ 0.030447 $ 0.030447 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0002305 $ 0.0002305 $ 0.0002305 Lue lisää KingdomStarter (KDG) -rahakkeen hinnasta

KingdomStarter (KDG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KingdomStarter (KDG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KDG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KDG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KDG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KDG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

