KingdomStarter (KDG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002316. Viimeisen 24 tunnin aikana KDG on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002316 ja korkeimmillaan $ 0.0002322 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KDG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.28055618, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KDG on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -1.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
KingdomStarter (KDG) -rahakkeen markkinatiedot
No.2828
$ 122.98K
$ 122.98K$ 122.98K
$ 12.44K
$ 12.44K$ 12.44K
$ 231.60K
$ 231.60K$ 231.60K
531.00M
531.00M 531.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
951,000,965
951,000,965 951,000,965
53.10%
BSC
KingdomStarter-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 122.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.44K. KDG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 531.00M ja sen kokonaistarjonta on 951000965. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 231.60K.
KingdomStarter (KDG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän KingdomStarter-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ +0.0001188
+105.31%
60 päivää
$ -0.0000448
-16.21%
90 päivää
$ -0.0001184
-33.83%
KingdomStarter-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään KDG-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
KingdomStarter 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0001188 (+105.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
KingdomStarter-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KDG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000448 (-16.21%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
KingdomStarter-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001184 (-33.83%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle KingdomStarter (KDG)?
KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.
KingdomStarter on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja KingdomStarter-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista KDG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue KingdomStarter-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään KingdomStarter-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
KingdomStarter-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon KingdomStarter (KDG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KingdomStarter (KDG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KingdomStarter-rahakkeelle.
KingdomStarter (KDG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KDG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
KingdomStarter (KDG) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa KingdomStarter:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa KingdomStarter MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.