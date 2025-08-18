Lisätietoja KDA-rahakkeesta

KDA-rahakkeen hintatiedot

KDA-rahakkeen valkoinen paperi

KDA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KDA-rahakkeen tokenomiikka

KDA-rahakkeen hintaennuste

KDA-rahakkeen historia

KDA-osto-opas

KDA/fiat-valuuttamuunnin

KDA-rahakkeen spot

KDA-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Kadena-logo

Kadena – hinta (KDA)

1KDA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3792
$0.3792$0.3792
-0.13%1D
USD
Reaaliaikainen Kadena (KDA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:03:09 (UTC+8)

Kadena (KDA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.3781
$ 0.3781$ 0.3781
24 h:n matalin
$ 0.397
$ 0.397$ 0.397
24 h:n korkein

$ 0.3781
$ 0.3781$ 0.3781

$ 0.397
$ 0.397$ 0.397

$ 28.246047910135935
$ 28.246047910135935$ 28.246047910135935

$ 0.12130507
$ 0.12130507$ 0.12130507

-0.19%

-0.13%

-6.90%

-6.90%

Kadena (KDA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3792. Viimeisen 24 tunnin aikana KDA on vaihdellut alimmillaan $ 0.3781 ja korkeimmillaan $ 0.397 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.246047910135935, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.12130507.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KDA on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, -0.13% 24 tunnin aikana ja -6.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kadena (KDA) -rahakkeen markkinatiedot

No.310

$ 124.34M
$ 124.34M$ 124.34M

$ 491.08K
$ 491.08K$ 491.08K

$ 379.20M
$ 379.20M$ 379.20M

327.89M
327.89M 327.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

32.78%

KDA

Kadena-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 124.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 491.08K. KDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 327.89M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 379.20M.

Kadena (KDA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kadena-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000494-0.13%
30 päivää$ -0.1583-29.46%
60 päivää$ +0.0479+14.45%
90 päivää$ -0.186-32.91%
Kadena-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KDA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000494 (-0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kadena 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1583 (-29.46%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kadena-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KDA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0479 (+14.45%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kadena-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.186 (-32.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kadena (KDA)?

Tarkista Kadena-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kadena (KDA)

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Kadena on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kadena-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KDA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kadena-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kadena-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kadena-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kadena (KDA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kadena (KDA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kadena-rahakkeelle.

Tarkista Kadena-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kadena (KDA) -rahakkeen tokenomiikka

Kadena (KDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KDA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kadena (KDA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kadena:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kadena MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KDA paikallisiin valuuttoihin

1 Kadena(KDA) - VND
9,978.648
1 Kadena(KDA) - AUD
A$0.58776
1 Kadena(KDA) - GBP
0.280608
1 Kadena(KDA) - EUR
0.326112
1 Kadena(KDA) - USD
$0.3792
1 Kadena(KDA) - MYR
RM1.600224
1 Kadena(KDA) - TRY
15.516864
1 Kadena(KDA) - JPY
¥56.1216
1 Kadena(KDA) - ARS
ARS$497.635536
1 Kadena(KDA) - RUB
30.548352
1 Kadena(KDA) - INR
33.111744
1 Kadena(KDA) - IDR
Rp6,216.392448
1 Kadena(KDA) - KRW
530.34912
1 Kadena(KDA) - PHP
21.686448
1 Kadena(KDA) - EGP
￡E.18.383616
1 Kadena(KDA) - BRL
R$2.078016
1 Kadena(KDA) - CAD
C$0.523296
1 Kadena(KDA) - BDT
46.118304
1 Kadena(KDA) - NGN
582.485328
1 Kadena(KDA) - COP
$1,529.0292
1 Kadena(KDA) - ZAR
R.6.727008
1 Kadena(KDA) - UAH
15.615456
1 Kadena(KDA) - VES
Bs51.9504
1 Kadena(KDA) - CLP
$367.824
1 Kadena(KDA) - PKR
Rs106.904064
1 Kadena(KDA) - KZT
203.759328
1 Kadena(KDA) - THB
฿12.388464
1 Kadena(KDA) - TWD
NT$11.5656
1 Kadena(KDA) - AED
د.إ1.391664
1 Kadena(KDA) - CHF
Fr0.30336
1 Kadena(KDA) - HKD
HK$2.961552
1 Kadena(KDA) - AMD
֏145.11984
1 Kadena(KDA) - MAD
.د.م3.416592
1 Kadena(KDA) - MXN
$7.113792
1 Kadena(KDA) - SAR
ريال1.422
1 Kadena(KDA) - PLN
1.387872
1 Kadena(KDA) - RON
лв1.64952
1 Kadena(KDA) - SEK
kr3.644112
1 Kadena(KDA) - BGN
лв0.637056
1 Kadena(KDA) - HUF
Ft129.549888
1 Kadena(KDA) - CZK
8.027664
1 Kadena(KDA) - KWD
د.ك0.115656
1 Kadena(KDA) - ILS
1.293072
1 Kadena(KDA) - AOA
Kz347.570928
1 Kadena(KDA) - BHD
.د.ب0.1429584
1 Kadena(KDA) - BMD
$0.3792
1 Kadena(KDA) - DKK
kr2.434464
1 Kadena(KDA) - HNL
L9.969168
1 Kadena(KDA) - MUR
17.340816
1 Kadena(KDA) - NAD
$6.700464
1 Kadena(KDA) - NOK
kr3.860256
1 Kadena(KDA) - NZD
$0.648432
1 Kadena(KDA) - PAB
B/.0.3792
1 Kadena(KDA) - PGK
K1.569888
1 Kadena(KDA) - QAR
ر.ق1.380288
1 Kadena(KDA) - RSD
дин.38.265072

Kadena-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kadena toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kadena-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kadena”

Paljonko Kadena (KDA) on arvoltaan tänään?
KDA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3792 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KDA-USD-parin nykyinen hinta?
KDA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3792. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kadena-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KDA markkina-arvo on $ 124.34M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 327.89M USD.
Mikä oli KDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KDA saavutti ATH-hinnaksi 28.246047910135935 USD.
Mikä oli KDA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KDA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.12130507 USD.
Mikä on KDA-rahakkeen treidausvolyymi?
KDA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 491.08K USD.
Nouseeko KDA tänä vuonna korkeammalle?
KDA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KDA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:03:09 (UTC+8)

Kadena (KDA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KDA-USD-laskin

Summa

KDA
KDA
USD
USD

1 KDA = 0.3792 USD

Treidaa KDA-rahaketta

KDAUSDT
$0.3792
$0.3792$0.3792
-0.15%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu