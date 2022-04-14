KBBB (KBBB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KBBB (KBBB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KBBB (KBBB) -rahakkeen tiedot A satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL " Virallinen verkkosivusto: https://pump.fun/coin/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Block Explorer: https://solscan.io/token/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Osta KBBB-rahaketta nyt!

KBBB (KBBB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KBBB (KBBB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 192.30K $ 192.30K $ 192.30K Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 192.30K $ 192.30K $ 192.30K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07018 $ 0.07018 $ 0.07018 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000166141420615691 $ 0.000166141420615691 $ 0.000166141420615691 Nykyinen hinta: $ 0.0001923 $ 0.0001923 $ 0.0001923 Lue lisää KBBB (KBBB) -rahakkeen hinnasta

KBBB (KBBB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KBBB (KBBB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KBBB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KBBB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KBBB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KBBB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KBBB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KBBB (KBBB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KBBB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KBBB-rahakkeita MEXCistä nyt!

KBBB (KBBB) -rahakkeen hintahistoria KBBB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KBBB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KBBB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KBBB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KBBB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KBBB-rahakkeen hintaennuste nyt!

