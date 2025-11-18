Karma Coin (KARMA) -rahakkeen tokenomiikka

Karma Coin (KARMA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Karma Coin (KARMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:38:42 (UTC+8)
Karma Coin (KARMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Karma Coin (KARMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 995.99K
$ 995.99K$ 995.99K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.004985
$ 0.004985$ 0.004985
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.000996
$ 0.000996$ 0.000996

Karma Coin (KARMA) -rahakkeen tiedot

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.payoffyourkarma.com/
Valkoinen paperi:
https://www.payoffyourkarma.com/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/EdN7mEndu6esJox7WxDdPhGZhmhYkFN9bTgsAxnNpump

Karma Coin (KARMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Karma Coin (KARMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KARMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KARMA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KARMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KARMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

