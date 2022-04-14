KARATE (KARATE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KARATE (KARATE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KARATE (KARATE) -rahakkeen tiedot Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps. Virallinen verkkosivusto: https://www.karate.com/ Valkoinen paperi: https://www.karate.com/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/9AsPPTiQ12Rg2H5vQ4y5qnLSRmCzaoosXkLPiU94Yp7B Osta KARATE-rahaketta nyt!

KARATE (KARATE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KARATE (KARATE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.78M $ 7.78M $ 7.78M Kokonaistarjonta: $ 110.00B $ 110.00B $ 110.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 66.65B $ 66.65B $ 66.65B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.85M $ 12.85M $ 12.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0069746 $ 0.0069746 $ 0.0069746 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000110552131225125 $ 0.000110552131225125 $ 0.000110552131225125 Nykyinen hinta: $ 0.0001168 $ 0.0001168 $ 0.0001168 Lue lisää KARATE (KARATE) -rahakkeen hinnasta

KARATE (KARATE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KARATE (KARATE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KARATE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KARATE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KARATE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KARATE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KARATE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KARATE (KARATE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KARATE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KARATE-rahakkeita MEXCistä nyt!

KARATE (KARATE) -rahakkeen hintahistoria KARATE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KARATE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KARATE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KARATE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KARATE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KARATE-rahakkeen hintaennuste nyt!

