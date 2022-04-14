KARATE (KARATE) -rahakkeen tokenomiikka

KARATE (KARATE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu KARATE (KARATE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
KARATE (KARATE) -rahakkeen tiedot

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.karate.com/
Valkoinen paperi:
https://www.karate.com/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9AsPPTiQ12Rg2H5vQ4y5qnLSRmCzaoosXkLPiU94Yp7B

KARATE (KARATE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu KARATE (KARATE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 7.78M
$ 7.78M
Kokonaistarjonta:
$ 110.00B
$ 110.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 66.65B
$ 66.65B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 12.85M
$ 12.85M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0069746
$ 0.0069746
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000110552131225125
$ 0.000110552131225125
Nykyinen hinta:
$ 0.0001168
$ 0.0001168

KARATE (KARATE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

KARATE (KARATE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KARATE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KARATE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KARATE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KARATE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.