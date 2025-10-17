KaratDAO (KARAT) -rahakkeen tokenomiikka

KaratDAO (KARAT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu KaratDAO (KARAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-10-17 17:15:04 (UTC+8)
KaratDAO (KARAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu KaratDAO (KARAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 149.57K
$ 149.57K$ 149.57K
Kokonaistarjonta:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 255.54M
$ 255.54M$ 255.54M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0487
$ 0.0487$ 0.0487
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000463150077110209
$ 0.000463150077110209$ 0.000463150077110209
Nykyinen hinta:
$ 0.0005853
$ 0.0005853$ 0.0005853

KaratDAO (KARAT) -rahakkeen tiedot

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

Virallinen verkkosivusto:
https://karatdao.com
Valkoinen paperi:
https://docs.karatdao.com/
Block Explorer:
https://explorer.zksync.io/address/0xCDb7D260c107499C80B4b748e8331c64595972a1#contract

KaratDAO (KARAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

KaratDAO (KARAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KARAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KARAT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KARAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KARAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KARAT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään KaratDAO (KARAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KARAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

KaratDAO (KARAT) -rahakkeen hintahistoria

KARAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

KARAT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KARAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KARAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

