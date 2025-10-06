KaratDAO-rahakkeen reaaliaikainen hinta tänään on 0.0005874 USD. Seuraa reaaliaikaisia KARAT-USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljon muuta. Tutustu nyt KARAT-rahakkeen hintakehitykseen helposti MEXCissä.KaratDAO-rahakkeen reaaliaikainen hinta tänään on 0.0005874 USD. Seuraa reaaliaikaisia KARAT-USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljon muuta. Tutustu nyt KARAT-rahakkeen hintakehitykseen helposti MEXCissä.

KaratDAO – hinta (KARAT)

$0.0005868
+0.17%1D
Reaaliaikainen KaratDAO (KARAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-10-17 11:58:17 (UTC+8)

KaratDAO (KARAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0005845
24 h:n matalin
$ 0.0005888
24 h:n korkein

$ 0.0005845
$ 0.0005888
$ 0.05802041506845649
$ 0.000463150077110209
-0.07%

+0.17%

-0.12%

-0.12%

KaratDAO (KARAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005874. Viimeisen 24 tunnin aikana KARAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0005845 ja korkeimmillaan $ 0.0005888 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KARAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05802041506845649, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000463150077110209.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KARAT on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, +0.17% 24 tunnin aikana ja -0.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KaratDAO (KARAT) -rahakkeen markkinatiedot

No.2971

$ 150.10K
$ 55.36K
$ 1.17M
255.54M
2,000,000,000
1,997,249,433
12.77%

ZKSYNCERA

KaratDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 150.10K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.36K. KARAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 255.54M ja sen kokonaistarjonta on 1997249433. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.17M.

KaratDAO (KARAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän KaratDAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000000996+0.17%
30 päivää$ -0.0000163-2.71%
60 päivää$ +0.0000058+0.99%
90 päivää$ -0.0000213-3.50%
KaratDAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KARAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000996 (+0.17%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

KaratDAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000163 (-2.71%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

KaratDAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KARAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000058 (+0.99%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

KaratDAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000213 (-3.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle KaratDAO (KARAT)?

Tarkista KaratDAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja KaratDAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KARAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue KaratDAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään KaratDAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

KaratDAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KaratDAO (KARAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KaratDAO (KARAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KaratDAO-rahakkeelle.

Tarkista KaratDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

KaratDAO (KARAT) -rahakkeen tokenomiikka

KaratDAO (KARAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KARAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

KaratDAO (KARAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa KaratDAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa KaratDAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KARAT paikallisiin valuuttoihin

KaratDAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton KaratDAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KaratDAO”

Paljonko KaratDAO (KARAT) on arvoltaan tänään?
KARAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0005874 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KARAT-USD-parin nykyinen hinta?
KARAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0005874. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KaratDAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KARAT markkina-arvo on $ 150.10K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KARAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KARAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 255.54M USD.
Mikä oli KARAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KARAT saavutti ATH-hinnaksi 0.05802041506845649 USD.
Mikä oli KARAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KARAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000463150077110209 USD.
Mikä on KARAT-rahakkeen treidausvolyymi?
KARAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.36K USD.
Nouseeko KARAT tänä vuonna korkeammalle?
KARAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KARAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

