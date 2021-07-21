KARURA (KAR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KARURA (KAR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KARURA (KAR) -rahakkeen tiedot Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time. Virallinen verkkosivusto: http://karura.network Valkoinen paperi: https://github.com/AcalaNetwork/Acala-white-paper Block Explorer: https://karura.subscan.io/ Osta KAR-rahaketta nyt!

KARURA (KAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KARURA (KAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Kokonaistarjonta: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 116.67M $ 116.67M $ 116.67M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 13.4167 $ 13.4167 $ 13.4167 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.02626 $ 0.02626 $ 0.02626 Lue lisää KARURA (KAR) -rahakkeen hinnasta

KARURA (KAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KARURA (KAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KAR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KAR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KARURA (KAR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KAR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KAR-rahakkeita MEXCistä nyt!

KARURA (KAR) -rahakkeen hintahistoria KAR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KAR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KAR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!