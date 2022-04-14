KANGO (KANGO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KANGO (KANGO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KANGO (KANGO) -rahakkeen tiedot KANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS. Virallinen verkkosivusto: https://www.kango.run/ Block Explorer: https://kas.fyi/token/krc20/KANGO Osta KANGO-rahaketta nyt!

KANGO (KANGO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KANGO (KANGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000010338988743936 $ 0.000010338988743936 $ 0.000010338988743936 Nykyinen hinta: $ 0.00001422 $ 0.00001422 $ 0.00001422 Lue lisää KANGO (KANGO) -rahakkeen hinnasta

KANGO (KANGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KANGO (KANGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KANGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KANGO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KANGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KANGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KANGO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KANGO (KANGO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KANGO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KANGO-rahakkeita MEXCistä nyt!

KANGO (KANGO) -rahakkeen hintahistoria KANGO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KANGO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KANGO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KANGO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KANGO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KANGO-rahakkeen hintaennuste nyt!

