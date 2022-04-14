Kangamoon (KANG) -rahakkeen tokenomiikka

Kangamoon (KANG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Kangamoon (KANG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Kangamoon (KANG) -rahakkeen tiedot

Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility.

Virallinen verkkosivusto:
https://kangamoon.game
Valkoinen paperi:
https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4

Kangamoon (KANG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Kangamoon (KANG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 0.00
$ 0.00
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 0.00
$ 0.00
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.09216
$ 0.09216
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000343427016198239
$ 0.000343427016198239
Nykyinen hinta:
$ 0.0007373
$ 0.0007373

Kangamoon (KANG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Kangamoon (KANG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KANG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KANG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KANG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KANG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KANG-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Kangamoon (KANG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KANG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Kangamoon (KANG) -rahakkeen hintahistoria

KANG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

KANG-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KANG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KANG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.