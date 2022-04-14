Kangamoon (KANG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kangamoon (KANG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kangamoon (KANG) -rahakkeen tiedot Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility. Virallinen verkkosivusto: https://kangamoon.game Valkoinen paperi: https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4 Osta KANG-rahaketta nyt!

Kangamoon (KANG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kangamoon (KANG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09216 $ 0.09216 $ 0.09216 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 Nykyinen hinta: $ 0.0007373 $ 0.0007373 $ 0.0007373 Lue lisää Kangamoon (KANG) -rahakkeen hinnasta

Kangamoon (KANG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kangamoon (KANG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KANG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KANG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KANG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KANG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KANG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kangamoon (KANG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KANG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KANG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kangamoon (KANG) -rahakkeen hintahistoria KANG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KANG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KANG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KANG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KANG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KANG-rahakkeen hintaennuste nyt!

