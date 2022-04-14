KALICHAIN (KALIS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KALICHAIN (KALIS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KALICHAIN (KALIS) -rahakkeen tiedot Kalichain is a blockchain platform that combines NFC and NFT technologies to provide secure and transparent certification of physical goods. Aimed at combating fraud and counterfeiting, Kalichain offers a unique way for consumers to verify the authenticity of products and for brands to protect their goods in the market. Virallinen verkkosivusto: https://kalichain.com Valkoinen paperi: https://whitepaper.kalichain.com Block Explorer: https://explorer.kalichain.com Osta KALIS-rahaketta nyt!

KALICHAIN (KALIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KALICHAIN (KALIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.24399 $ 0.24399 $ 0.24399 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007224586594795393 $ 0.007224586594795393 $ 0.007224586594795393 Nykyinen hinta: $ 0.00739 $ 0.00739 $ 0.00739 Lue lisää KALICHAIN (KALIS) -rahakkeen hinnasta

KALICHAIN (KALIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KALICHAIN (KALIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KALIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KALIS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KALIS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KALIS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KALIS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KALICHAIN (KALIS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KALIS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KALIS-rahakkeita MEXCistä nyt!

KALICHAIN (KALIS) -rahakkeen hintahistoria KALIS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KALIS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KALIS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KALIS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KALIS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KALIS-rahakkeen hintaennuste nyt!

