Sidekick (K) -rahakkeen tiedot Sidekick Protocol is building a one-stop live-stream platform, enabling anyone to share real-time market insights and discover digital assets. By combining engagement with timely content, Sidekick empowers millions to connect, collaborate, and seize emerging opportunities effortlessly. Virallinen verkkosivusto: https://sidekick.fans/ Valkoinen paperi: https://sidekick-protocol.gitbook.io/sidekick Block Explorer: https://solscan.io/token/ERpDpYmuifJUKbaB1Dv9hnJ67RM21Jujmxz18JCeDzbr Osta K-rahaketta nyt!

Sidekick (K) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sidekick (K) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 23.83M $ 23.83M $ 23.83M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 111.33M $ 111.33M $ 111.33M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 214.00M $ 214.00M $ 214.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.483 $ 0.483 $ 0.483 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1970386213714264 $ 0.1970386213714264 $ 0.1970386213714264 Nykyinen hinta: $ 0.214 $ 0.214 $ 0.214 Lue lisää Sidekick (K) -rahakkeen hinnasta

Sidekick (K) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sidekick (K) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä K-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta K-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät K-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu K-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka K-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sidekick (K) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita K-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan K-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sidekick (K) -rahakkeen hintahistoria K -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu K-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

K-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne K-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? K-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso K-rahakkeen hintaennuste nyt!

