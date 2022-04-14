AssangeDAO (JUSTICE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AssangeDAO (JUSTICE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AssangeDAO (JUSTICE) -rahakkeen tiedot A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges. Virallinen verkkosivusto: https://assangedao.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x59d1e836F7b7210A978b25a855085cc46fd090B5 Osta JUSTICE-rahaketta nyt!

AssangeDAO (JUSTICE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AssangeDAO (JUSTICE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 17.35B $ 17.35B $ 17.35B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.004661 $ 0.004661 $ 0.004661 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 Nykyinen hinta: $ 0.00008199 $ 0.00008199 $ 0.00008199 Lue lisää AssangeDAO (JUSTICE) -rahakkeen hinnasta

AssangeDAO (JUSTICE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AssangeDAO (JUSTICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JUSTICE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JUSTICE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JUSTICE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JUSTICE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JUSTICE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AssangeDAO (JUSTICE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JUSTICE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan JUSTICE-rahakkeita MEXCistä nyt!

AssangeDAO (JUSTICE) -rahakkeen hintahistoria JUSTICE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JUSTICE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JUSTICE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JUSTICE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JUSTICE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JUSTICE-rahakkeen hintaennuste nyt!

