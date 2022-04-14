Joseon Mun (JSM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Joseon Mun (JSM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Joseon Mun (JSM) -rahakkeen tiedot The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://joseon.com/ Valkoinen paperi: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d Osta JSM-rahaketta nyt!

Joseon Mun (JSM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Joseon Mun (JSM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2.40T $ 2.40T $ 2.40T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 552.00M $ 552.00M $ 552.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.199995 $ 0.199995 $ 0.199995 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000288405072957311 $ 0.000288405072957311 $ 0.000288405072957311 Nykyinen hinta: $ 0.00023 $ 0.00023 $ 0.00023 Lue lisää Joseon Mun (JSM) -rahakkeen hinnasta

Joseon Mun (JSM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Joseon Mun (JSM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JSM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JSM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JSM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JSM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Joseon Mun (JSM) -rahakkeen hintahistoria JSM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JSM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JSM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JSM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JSM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JSM-rahakkeen hintaennuste nyt!

