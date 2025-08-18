Lisätietoja JSM-rahakkeesta

JSM-rahakkeen hintatiedot

JSM-rahakkeen valkoinen paperi

JSM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JSM-rahakkeen tokenomiikka

JSM-rahakkeen hintaennuste

JSM-rahakkeen historia

JSM-osto-opas

JSM/fiat-valuuttamuunnin

JSM-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Joseon Mun-logo

Joseon Mun – hinta (JSM)

1JSM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00023
$0.00023$0.00023
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Joseon Mun (JSM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:10:57 (UTC+8)

Joseon Mun (JSM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023
24 h:n matalin
$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023
24 h:n korkein

$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023

$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023

$ 0.015087323446517044
$ 0.015087323446517044$ 0.015087323446517044

$ 0.000288405072957311
$ 0.000288405072957311$ 0.000288405072957311

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Joseon Mun (JSM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00023. Viimeisen 24 tunnin aikana JSM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00023 ja korkeimmillaan $ 0.00023 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JSM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.015087323446517044, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000288405072957311.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JSM on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Joseon Mun (JSM) -rahakkeen markkinatiedot

No.4914

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 552.00M
$ 552.00M$ 552.00M

0.00
0.00 0.00

2,400,000,000,000
2,400,000,000,000 2,400,000,000,000

ETH

Joseon Mun-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00. JSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2400000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 552.00M.

Joseon Mun (JSM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Joseon Mun-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000092-28.58%
60 päivää$ -0.00022-48.89%
90 päivää$ -0.000393-63.09%
Joseon Mun-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään JSM-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Joseon Mun 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000092 (-28.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Joseon Mun-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, JSM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00022 (-48.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Joseon Mun-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000393 (-63.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Joseon Mun (JSM)?

Tarkista Joseon Mun-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Joseon Mun (JSM)

The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain.

Joseon Mun on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Joseon Mun-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista JSM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Joseon Mun-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Joseon Mun-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Joseon Mun-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Joseon Mun (JSM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Joseon Mun (JSM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Joseon Mun-rahakkeelle.

Tarkista Joseon Mun-rahakkeen hintaennuste nyt!

Joseon Mun (JSM) -rahakkeen tokenomiikka

Joseon Mun (JSM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JSM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Joseon Mun (JSM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Joseon Mun:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Joseon Mun MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

JSM paikallisiin valuuttoihin

1 Joseon Mun(JSM) - VND
6.05245
1 Joseon Mun(JSM) - AUD
A$0.0003565
1 Joseon Mun(JSM) - GBP
0.0001702
1 Joseon Mun(JSM) - EUR
0.0001978
1 Joseon Mun(JSM) - USD
$0.00023
1 Joseon Mun(JSM) - MYR
RM0.0009706
1 Joseon Mun(JSM) - TRY
0.0094139
1 Joseon Mun(JSM) - JPY
¥0.03404
1 Joseon Mun(JSM) - ARS
ARS$0.3022338
1 Joseon Mun(JSM) - RUB
0.0185334
1 Joseon Mun(JSM) - INR
0.0200744
1 Joseon Mun(JSM) - IDR
Rp3.7704912
1 Joseon Mun(JSM) - KRW
0.3221288
1 Joseon Mun(JSM) - PHP
0.0131514
1 Joseon Mun(JSM) - EGP
￡E.0.0111504
1 Joseon Mun(JSM) - BRL
R$0.0012581
1 Joseon Mun(JSM) - CAD
C$0.0003197
1 Joseon Mun(JSM) - BDT
0.0279726
1 Joseon Mun(JSM) - NGN
0.3533007
1 Joseon Mun(JSM) - COP
$0.9274175
1 Joseon Mun(JSM) - ZAR
R.0.0040779
1 Joseon Mun(JSM) - UAH
0.0094714
1 Joseon Mun(JSM) - VES
Bs0.03151
1 Joseon Mun(JSM) - CLP
$0.2231
1 Joseon Mun(JSM) - PKR
Rs0.0648416
1 Joseon Mun(JSM) - KZT
0.1235882
1 Joseon Mun(JSM) - THB
฿0.0075118
1 Joseon Mun(JSM) - TWD
NT$0.0070173
1 Joseon Mun(JSM) - AED
د.إ0.0008441
1 Joseon Mun(JSM) - CHF
Fr0.000184
1 Joseon Mun(JSM) - HKD
HK$0.0017963
1 Joseon Mun(JSM) - AMD
֏0.088021
1 Joseon Mun(JSM) - MAD
.د.م0.0020723
1 Joseon Mun(JSM) - MXN
$0.0043148
1 Joseon Mun(JSM) - SAR
ريال0.0008625
1 Joseon Mun(JSM) - PLN
0.0008418
1 Joseon Mun(JSM) - RON
лв0.0010005
1 Joseon Mun(JSM) - SEK
kr0.0022126
1 Joseon Mun(JSM) - BGN
лв0.0003864
1 Joseon Mun(JSM) - HUF
Ft0.0785519
1 Joseon Mun(JSM) - CZK
0.0048714
1 Joseon Mun(JSM) - KWD
د.ك0.00007015
1 Joseon Mun(JSM) - ILS
0.0007843
1 Joseon Mun(JSM) - AOA
Kz0.2108157
1 Joseon Mun(JSM) - BHD
.د.ب0.00008648
1 Joseon Mun(JSM) - BMD
$0.00023
1 Joseon Mun(JSM) - DKK
kr0.0014789
1 Joseon Mun(JSM) - HNL
L0.0060467
1 Joseon Mun(JSM) - MUR
0.0105179
1 Joseon Mun(JSM) - NAD
$0.0040641
1 Joseon Mun(JSM) - NOK
kr0.0023391
1 Joseon Mun(JSM) - NZD
$0.0003933
1 Joseon Mun(JSM) - PAB
B/.0.00023
1 Joseon Mun(JSM) - PGK
K0.0009522
1 Joseon Mun(JSM) - QAR
ر.ق0.0008372
1 Joseon Mun(JSM) - RSD
дин.0.0232231

Joseon Mun-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Joseon Mun toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Joseon Mun-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Joseon Mun”

Paljonko Joseon Mun (JSM) on arvoltaan tänään?
JSM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00023 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JSM-USD-parin nykyinen hinta?
JSM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00023. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Joseon Mun-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JSM markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli JSM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JSM saavutti ATH-hinnaksi 0.015087323446517044 USD.
Mikä oli JSM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JSM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000288405072957311 USD.
Mikä on JSM-rahakkeen treidausvolyymi?
JSM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00 USD.
Nouseeko JSM tänä vuonna korkeammalle?
JSM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JSM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:10:57 (UTC+8)

Joseon Mun (JSM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

JSM-USD-laskin

Summa

JSM
JSM
USD
USD

1 JSM = 0.00023 USD

Treidaa JSM-rahaketta

JSMUSDT
$0.00023
$0.00023$0.00023
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu