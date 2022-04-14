Jset coin (JSET) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Jset coin (JSET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Jset coin (JSET) -rahakkeen tiedot It is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it. Virallinen verkkosivusto: https://jsetcoin.com/ Valkoinen paperi: https://jsetcoin.com/jset-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa4acbc10044a343f1485dfc0a2881d9173331474 Osta JSET-rahaketta nyt!

Jset coin (JSET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Jset coin (JSET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 937.50K $ 937.50K $ 937.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 9 $ 9 $ 9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00409765594632611 $ 0.00409765594632611 $ 0.00409765594632611 Nykyinen hinta: $ 0.001875 $ 0.001875 $ 0.001875 Lue lisää Jset coin (JSET) -rahakkeen hinnasta

Jset coin (JSET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Jset coin (JSET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JSET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JSET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JSET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JSET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JSET-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Jset coin (JSET) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JSET-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan JSET-rahakkeita MEXCistä nyt!

Jset coin (JSET) -rahakkeen hintahistoria JSET -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JSET-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JSET-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JSET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JSET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JSET-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!