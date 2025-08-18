Lisätietoja JSET-rahakkeesta

JSET-rahakkeen hintatiedot

JSET-rahakkeen valkoinen paperi

JSET-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JSET-rahakkeen tokenomiikka

JSET-rahakkeen hintaennuste

JSET-rahakkeen historia

JSET-osto-opas

JSET/fiat-valuuttamuunnin

JSET-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Jset coin-logo

Jset coin – hinta (JSET)

1JSET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002585
$0.002585$0.002585
+0.19%1D
USD
Reaaliaikainen Jset coin (JSET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:00:50 (UTC+8)

Jset coin (JSET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0009
$ 0.0009$ 0.0009
24 h:n matalin
$ 0.002977
$ 0.002977$ 0.002977
24 h:n korkein

$ 0.0009
$ 0.0009$ 0.0009

$ 0.002977
$ 0.002977$ 0.002977

$ 5.1225452298370175
$ 5.1225452298370175$ 5.1225452298370175

$ 0.00409765594632611
$ 0.00409765594632611$ 0.00409765594632611

+0.19%

+0.19%

-44.95%

-44.95%

Jset coin (JSET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002585. Viimeisen 24 tunnin aikana JSET on vaihdellut alimmillaan $ 0.0009 ja korkeimmillaan $ 0.002977 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JSET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.1225452298370175, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00409765594632611.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JSET on muuttunut +0.19% viimeisen tunnin aikana, +0.19% 24 tunnin aikana ja -44.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jset coin (JSET) -rahakkeen markkinatiedot

No.8342

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BSC

Jset coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.10K. JSET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.29M.

Jset coin (JSET) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Jset coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000049+0.19%
30 päivää$ -0.004695-64.50%
60 päivää$ -0.006915-72.79%
90 päivää$ -0.018715-87.87%
Jset coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään JSET-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000049 (+0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Jset coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.004695 (-64.50%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Jset coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, JSET-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.006915 (-72.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Jset coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.018715 (-87.87%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Jset coin (JSET)?

Tarkista Jset coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Jset coin (JSET)

It is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it.

Jset coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Jset coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista JSET-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Jset coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Jset coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Jset coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jset coin (JSET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jset coin (JSET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jset coin-rahakkeelle.

Tarkista Jset coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Jset coin (JSET) -rahakkeen tokenomiikka

Jset coin (JSET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JSET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Jset coin (JSET) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Jset coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Jset coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

JSET paikallisiin valuuttoihin

1 Jset coin(JSET) - VND
68.024275
1 Jset coin(JSET) - AUD
A$0.00400675
1 Jset coin(JSET) - GBP
0.0019129
1 Jset coin(JSET) - EUR
0.0022231
1 Jset coin(JSET) - USD
$0.002585
1 Jset coin(JSET) - MYR
RM0.0109087
1 Jset coin(JSET) - TRY
0.1057782
1 Jset coin(JSET) - JPY
¥0.38258
1 Jset coin(JSET) - ARS
ARS$3.39237305
1 Jset coin(JSET) - RUB
0.2082476
1 Jset coin(JSET) - INR
0.2257222
1 Jset coin(JSET) - IDR
Rp42.3770424
1 Jset coin(JSET) - KRW
3.615381
1 Jset coin(JSET) - PHP
0.14783615
1 Jset coin(JSET) - EGP
￡E.0.1253208
1 Jset coin(JSET) - BRL
R$0.0141658
1 Jset coin(JSET) - CAD
C$0.0035673
1 Jset coin(JSET) - BDT
0.3143877
1 Jset coin(JSET) - NGN
3.97079265
1 Jset coin(JSET) - COP
$10.42336625
1 Jset coin(JSET) - ZAR
R.0.04588375
1 Jset coin(JSET) - UAH
0.1064503
1 Jset coin(JSET) - VES
Bs0.354145
1 Jset coin(JSET) - CLP
$2.50228
1 Jset coin(JSET) - PKR
Rs0.7287632
1 Jset coin(JSET) - KZT
1.3890239
1 Jset coin(JSET) - THB
฿0.08445195
1 Jset coin(JSET) - TWD
NT$0.0788425
1 Jset coin(JSET) - AED
د.إ0.00948695
1 Jset coin(JSET) - CHF
Fr0.002068
1 Jset coin(JSET) - HKD
HK$0.02018885
1 Jset coin(JSET) - AMD
֏0.9892795
1 Jset coin(JSET) - MAD
.د.م0.02329085
1 Jset coin(JSET) - MXN
$0.0484946
1 Jset coin(JSET) - SAR
ريال0.00969375
1 Jset coin(JSET) - PLN
0.0094611
1 Jset coin(JSET) - RON
лв0.01124475
1 Jset coin(JSET) - SEK
kr0.02484185
1 Jset coin(JSET) - BGN
лв0.0043428
1 Jset coin(JSET) - HUF
Ft0.8831394
1 Jset coin(JSET) - CZK
0.05472445
1 Jset coin(JSET) - KWD
د.ك0.000788425
1 Jset coin(JSET) - ILS
0.00881485
1 Jset coin(JSET) - AOA
Kz2.36938515
1 Jset coin(JSET) - BHD
.د.ب0.000974545
1 Jset coin(JSET) - BMD
$0.002585
1 Jset coin(JSET) - DKK
kr0.01662155
1 Jset coin(JSET) - HNL
L0.06795965
1 Jset coin(JSET) - MUR
0.11821205
1 Jset coin(JSET) - NAD
$0.04567695
1 Jset coin(JSET) - NOK
kr0.0263153
1 Jset coin(JSET) - NZD
$0.00442035
1 Jset coin(JSET) - PAB
B/.0.002585
1 Jset coin(JSET) - PGK
K0.0107019
1 Jset coin(JSET) - QAR
ر.ق0.0094094
1 Jset coin(JSET) - RSD
дин.0.26080065

Jset coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Jset coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Jset coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jset coin”

Paljonko Jset coin (JSET) on arvoltaan tänään?
JSET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002585 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JSET-USD-parin nykyinen hinta?
JSET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002585. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jset coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JSET markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JSET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JSET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli JSET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JSET saavutti ATH-hinnaksi 5.1225452298370175 USD.
Mikä oli JSET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JSET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00409765594632611 USD.
Mikä on JSET-rahakkeen treidausvolyymi?
JSET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.10K USD.
Nouseeko JSET tänä vuonna korkeammalle?
JSET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JSET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:00:50 (UTC+8)

Jset coin (JSET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

JSET-USD-laskin

Summa

JSET
JSET
USD
USD

1 JSET = 0.002585 USD

Treidaa JSET-rahaketta

JSETUSDT
$0.002585
$0.002585$0.002585
+0.19%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu