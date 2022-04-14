Joltify (JOLT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Joltify (JOLT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Joltify (JOLT) -rahakkeen tiedot Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://www.joltify.io/ Valkoinen paperi: https://docs.joltify.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7Db21353A0c4659B6A9a0519066aa8D52639Dfa5 Osta JOLT-rahaketta nyt!

Joltify (JOLT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Joltify (JOLT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 348.75M $ 348.75M $ 348.75M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.19M $ 8.19M $ 8.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002848679609107114 $ 0.002848679609107114 $ 0.002848679609107114 Nykyinen hinta: $ 0.01637 $ 0.01637 $ 0.01637 Lue lisää Joltify (JOLT) -rahakkeen hinnasta

Joltify (JOLT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Joltify (JOLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JOLT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JOLT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JOLT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JOLT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JOLT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Joltify (JOLT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JOLT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan JOLT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Joltify (JOLT) -rahakkeen hintahistoria JOLT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JOLT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JOLT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JOLT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JOLT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JOLT-rahakkeen hintaennuste nyt!

