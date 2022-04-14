JOE (JOE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu JOE (JOE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

JOE (JOE) -rahakkeen tiedot Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network. Virallinen verkkosivusto: https://www.lfj.gg/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd Osta JOE-rahaketta nyt!

JOE (JOE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu JOE (JOE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 63.50M $ 63.50M $ 63.50M Kokonaistarjonta: $ 464.57M $ 464.57M $ 464.57M Kierrossa oleva tarjonta: $ 398.14M $ 398.14M $ 398.14M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 79.75M $ 79.75M $ 79.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.258 $ 4.258 $ 4.258 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 Nykyinen hinta: $ 0.1595 $ 0.1595 $ 0.1595 Lue lisää JOE (JOE) -rahakkeen hinnasta

JOE (JOE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset JOE (JOE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JOE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JOE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JOE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JOE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JOE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään JOE (JOE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JOE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan JOE-rahakkeita MEXCistä nyt!

JOE (JOE) -rahakkeen hintahistoria JOE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JOE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JOE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JOE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JOE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JOE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!