JLaunchpad (JLP) -rahakkeen tiedot A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi. Virallinen verkkosivusto: https://www.jlaunchpad.com Valkoinen paperi: https://docs.jlaunchpad.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7add55f6220a63c5e1fda057efdf5600c02ddf3f Osta JLP-rahaketta nyt!

JLaunchpad (JLP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu JLaunchpad (JLP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 420.00K $ 420.00K $ 420.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.048 $ 0.048 $ 0.048 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 Nykyinen hinta: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 Lue lisää JLaunchpad (JLP) -rahakkeen hinnasta

JLaunchpad (JLP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset JLaunchpad (JLP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JLP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JLP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JLP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JLP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JLP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään JLaunchpad (JLP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JLP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan JLP-rahakkeita MEXCistä nyt!

JLaunchpad (JLP) -rahakkeen hintahistoria JLP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JLP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JLP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JLP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JLP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JLP-rahakkeen hintaennuste nyt!

