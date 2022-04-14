JEWEL (JEWEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu JEWEL (JEWEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

JEWEL (JEWEL) -rahakkeen tiedot JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply Virallinen verkkosivusto: https://defikingdoms.com/ Valkoinen paperi: https://docs.defikingdoms.com/ Block Explorer: https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f Osta JEWEL-rahaketta nyt!

JEWEL (JEWEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu JEWEL (JEWEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Kokonaistarjonta: $ 121.01M $ 121.01M $ 121.01M Kierrossa oleva tarjonta: $ 113.54M $ 113.54M $ 113.54M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 Kaikkien aikojen alin: $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 Nykyinen hinta: $ 0.0381 $ 0.0381 $ 0.0381 Lue lisää JEWEL (JEWEL) -rahakkeen hinnasta

JEWEL (JEWEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset JEWEL (JEWEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JEWEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JEWEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JEWEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JEWEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JEWEL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään JEWEL (JEWEL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JEWEL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan JEWEL-rahakkeita MEXCistä nyt!

JEWEL (JEWEL) -rahakkeen hintahistoria JEWEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JEWEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JEWEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JEWEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JEWEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JEWEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

