JEWEL (JEWEL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03635. Viimeisen 24 tunnin aikana JEWEL on vaihdellut alimmillaan $ 0.03595 ja korkeimmillaan $ 0.03668 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JEWEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 23.36459909812949, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.010132781636744387.
Lyhyen aikavälin tuloksissa JEWEL on muuttunut +1.00% viimeisen tunnin aikana, -0.24% 24 tunnin aikana ja -8.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
JEWEL (JEWEL) -rahakkeen markkinatiedot
No.1486
$ 4.13M
$ 55.65K
$ 4.40M
113.54M
121,010,985.61186135
NONE
JEWEL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.65K. JEWEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 113.54M ja sen kokonaistarjonta on 121010985.61186135. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.40M.
JEWEL (JEWEL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän JEWEL-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000874
-0.24%
30 päivää
$ -0.00727
-16.67%
60 päivää
$ +0.00175
+5.05%
90 päivää
$ -0.01574
-30.22%
JEWEL-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään JEWEL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000874 (-0.24%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
JEWEL 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00727 (-16.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
JEWEL-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, JEWEL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00175 (+5.05%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
JEWEL-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01574 (-30.22%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
JEWEL Token description:
DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more!
Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use:
https://supply.defikingdoms.com/jewel
or
https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply
JEWEL on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja JEWEL-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista JEWEL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue JEWEL-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään JEWEL-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
JEWEL-rahakkeen hintaennuste (USD)
JEWEL (JEWEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JEWEL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
JEWEL (JEWEL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa JEWEL:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa JEWEL MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
