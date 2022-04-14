JetTon Game (JETTON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu JetTon Game (JETTON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

JetTon Game (JETTON) -rahakkeen tiedot JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies. Virallinen verkkosivusto: https://jetton.investments/en Valkoinen paperi: https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon Osta JETTON-rahaketta nyt!

JetTon Game (JETTON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu JetTon Game (JETTON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Kokonaistarjonta: $ 84.10M $ 84.10M $ 84.10M Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.15M $ 19.15M $ 19.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 Nykyinen hinta: $ 0.19152 $ 0.19152 $ 0.19152 Lue lisää JetTon Game (JETTON) -rahakkeen hinnasta

JetTon Game (JETTON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset JetTon Game (JETTON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JETTON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JETTON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JETTON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JETTON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JETTON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään JetTon Game (JETTON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JETTON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan JETTON-rahakkeita MEXCistä nyt!

JetTon Game (JETTON) -rahakkeen hintahistoria JETTON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JETTON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JETTON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JETTON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JETTON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JETTON-rahakkeen hintaennuste nyt!

