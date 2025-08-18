Lisätietoja JETTON-rahakkeesta

JetTon Game-logo

JetTon Game – hinta (JETTON)

1JETTON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.18881
$0.18881$0.18881
-0.22%1D
USD
Reaaliaikainen JetTon Game (JETTON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:01:06 (UTC+8)

JetTon Game (JETTON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.18831
$ 0.18831$ 0.18831
24 h:n matalin
$ 0.18932
$ 0.18932$ 0.18932
24 h:n korkein

$ 0.18831
$ 0.18831$ 0.18831

$ 0.18932
$ 0.18932$ 0.18932

$ 3.4354176484113172
$ 3.4354176484113172$ 3.4354176484113172

$ 0.1199002098862238
$ 0.1199002098862238$ 0.1199002098862238

+0.04%

-0.22%

-2.52%

-2.52%

JetTon Game (JETTON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.18884. Viimeisen 24 tunnin aikana JETTON on vaihdellut alimmillaan $ 0.18831 ja korkeimmillaan $ 0.18932 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JETTON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.4354176484113172, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1199002098862238.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JETTON on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -2.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

JetTon Game (JETTON) -rahakkeen markkinatiedot

No.1954

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 80.51K
$ 80.51K$ 80.51K

$ 18.88M
$ 18.88M$ 18.88M

8.11M
8.11M 8.11M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

84,098,401
84,098,401 84,098,401

8.11%

TONCOIN

JetTon Game-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 80.51K. JETTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.11M ja sen kokonaistarjonta on 84098401. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.88M.

JetTon Game (JETTON) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän JetTon Game-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0004163-0.22%
30 päivää$ -0.00821-4.17%
60 päivää$ +0.00508+2.76%
90 päivää$ +0.00464+2.51%
JetTon Game-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään JETTON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0004163 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

JetTon Game 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00821 (-4.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

JetTon Game-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, JETTON-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00508 (+2.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

JetTon Game-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00464 (+2.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle JetTon Game (JETTON)?

Tarkista JetTon Game-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on JetTon Game (JETTON)

JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.

JetTon Game on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja JetTon Game-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista JETTON-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue JetTon Game-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään JetTon Game-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

JetTon Game-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon JetTon Game (JETTON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko JetTon Game (JETTON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita JetTon Game-rahakkeelle.

Tarkista JetTon Game-rahakkeen hintaennuste nyt!

JetTon Game (JETTON) -rahakkeen tokenomiikka

JetTon Game (JETTON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JETTON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

JetTon Game (JETTON) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa JetTon Game:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa JetTon Game MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

JETTON paikallisiin valuuttoihin

1 JetTon Game(JETTON) - VND
4,969.3246
1 JetTon Game(JETTON) - AUD
A$0.292702
1 JetTon Game(JETTON) - GBP
0.1397416
1 JetTon Game(JETTON) - EUR
0.1624024
1 JetTon Game(JETTON) - USD
$0.18884
1 JetTon Game(JETTON) - MYR
RM0.7969048
1 JetTon Game(JETTON) - TRY
7.7292212
1 JetTon Game(JETTON) - JPY
¥27.94832
1 JetTon Game(JETTON) - ARS
ARS$248.1470904
1 JetTon Game(JETTON) - RUB
15.2148388
1 JetTon Game(JETTON) - INR
16.4781784
1 JetTon Game(JETTON) - IDR
Rp3,095.7372096
1 JetTon Game(JETTON) - KRW
264.4817504
1 JetTon Game(JETTON) - PHP
10.7959828
1 JetTon Game(JETTON) - EGP
￡E.9.1568516
1 JetTon Game(JETTON) - BRL
R$1.0329548
1 JetTon Game(JETTON) - CAD
C$0.2605992
1 JetTon Game(JETTON) - BDT
22.9667208
1 JetTon Game(JETTON) - NGN
290.0752356
1 JetTon Game(JETTON) - COP
$761.45009
1 JetTon Game(JETTON) - ZAR
R.3.3481332
1 JetTon Game(JETTON) - UAH
7.7764312
1 JetTon Game(JETTON) - VES
Bs25.87108
1 JetTon Game(JETTON) - CLP
$183.1748
1 JetTon Game(JETTON) - PKR
Rs53.2377728
1 JetTon Game(JETTON) - KZT
101.4712856
1 JetTon Game(JETTON) - THB
฿6.1675144
1 JetTon Game(JETTON) - TWD
NT$5.7615084
1 JetTon Game(JETTON) - AED
د.إ0.6930428
1 JetTon Game(JETTON) - CHF
Fr0.151072
1 JetTon Game(JETTON) - HKD
HK$1.4748404
1 JetTon Game(JETTON) - AMD
֏72.269068
1 JetTon Game(JETTON) - MAD
.د.م1.7014484
1 JetTon Game(JETTON) - MXN
$3.5426384
1 JetTon Game(JETTON) - SAR
ريال0.70815
1 JetTon Game(JETTON) - PLN
0.6911544
1 JetTon Game(JETTON) - RON
лв0.821454
1 JetTon Game(JETTON) - SEK
kr1.8166408
1 JetTon Game(JETTON) - BGN
лв0.3172512
1 JetTon Game(JETTON) - HUF
Ft64.4718644
1 JetTon Game(JETTON) - CZK
3.9958544
1 JetTon Game(JETTON) - KWD
د.ك0.0575962
1 JetTon Game(JETTON) - ILS
0.6439444
1 JetTon Game(JETTON) - AOA
Kz173.0888556
1 JetTon Game(JETTON) - BHD
.د.ب0.07119268
1 JetTon Game(JETTON) - BMD
$0.18884
1 JetTon Game(JETTON) - DKK
kr1.2123528
1 JetTon Game(JETTON) - HNL
L4.9646036
1 JetTon Game(JETTON) - MUR
8.6356532
1 JetTon Game(JETTON) - NAD
$3.3368028
1 JetTon Game(JETTON) - NOK
kr1.9205028
1 JetTon Game(JETTON) - NZD
$0.3229164
1 JetTon Game(JETTON) - PAB
B/.0.18884
1 JetTon Game(JETTON) - PGK
K0.7817976
1 JetTon Game(JETTON) - QAR
ر.ق0.6873776
1 JetTon Game(JETTON) - RSD
дин.19.0577328

JetTon Game-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton JetTon Game toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen JetTon Game-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”JetTon Game”

Paljonko JetTon Game (JETTON) on arvoltaan tänään?
JETTON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.18884 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JETTON-USD-parin nykyinen hinta?
JETTON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.18884. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on JetTon Game-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JETTON markkina-arvo on $ 1.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JETTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JETTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.11M USD.
Mikä oli JETTON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JETTON saavutti ATH-hinnaksi 3.4354176484113172 USD.
Mikä oli JETTON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JETTON-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1199002098862238 USD.
Mikä on JETTON-rahakkeen treidausvolyymi?
JETTON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 80.51K USD.
Nouseeko JETTON tänä vuonna korkeammalle?
JETTON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JETTON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:01:06 (UTC+8)

JetTon Game (JETTON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

JETTON-USD-laskin

Summa

JETTON
JETTON
USD
USD

1 JETTON = 0.18884 USD

Treidaa JETTON-rahaketta

JETTONUSDT
$0.18881
$0.18881$0.18881
-0.22%

