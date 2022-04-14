Janitor (JANITOR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Janitor (JANITOR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Janitor (JANITOR) -rahakkeen tiedot An MCP and A2A-powered autonomous crypto intelligence system that monitors, analyzes, and responds to on-chain Alpha opportunities, liquidity shifts, and protocol anomalies. Virallinen verkkosivusto: https://janitorai.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3c8d20001fe883934a15c949a3355a65ca984444 Osta JANITOR-rahaketta nyt!

Janitor (JANITOR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Janitor (JANITOR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02901 $ 0.02901 $ 0.02901 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001440291532213995 $ 0.001440291532213995 $ 0.001440291532213995 Nykyinen hinta: $ 0.001638 $ 0.001638 $ 0.001638 Lue lisää Janitor (JANITOR) -rahakkeen hinnasta

Janitor (JANITOR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Janitor (JANITOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JANITOR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JANITOR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JANITOR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JANITOR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Janitor (JANITOR) -rahakkeen hintahistoria JANITOR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JANITOR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JANITOR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JANITOR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JANITOR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JANITOR-rahakkeen hintaennuste nyt!

