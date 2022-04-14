Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Jager Hunter (JAGER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen tiedot

Virallinen verkkosivusto:
https://jager.meme
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9

Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.86M
Kokonaistarjonta:
$ 13,692.94T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 13,692.94T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 12.64M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00000000479
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000000013435127
Nykyinen hinta:
$ 0.000000000866
Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä JAGER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JAGER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät JAGER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JAGER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JAGER-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JAGER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen hintahistoria

JAGER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

JAGER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne JAGER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JAGER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.