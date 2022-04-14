Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Jager Hunter (JAGER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Kokonaistarjonta: $ 13,692.94T $ 13,692.94T $ 13,692.94T Kierrossa oleva tarjonta: $ 13,692.94T $ 13,692.94T $ 13,692.94T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.64M $ 12.64M $ 12.64M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 Nykyinen hinta: $ 0.000000000866 $ 0.000000000866 $ 0.000000000866 Lue lisää Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen hinnasta

Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JAGER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JAGER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JAGER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JAGER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JAGER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JAGER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan JAGER-rahakkeita MEXCistä nyt!

Jager Hunter (JAGER) -rahakkeen hintahistoria JAGER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JAGER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JAGER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JAGER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JAGER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JAGER-rahakkeen hintaennuste nyt!

