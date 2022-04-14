Izzy (IZZY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Izzy (IZZY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Izzy (IZZY) -rahakkeen tiedot The one true real pup owned by Matt Furie himself. Virallinen verkkosivusto: https://izzyeth.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9E72a0E219cFf0011069ae7b0Da73fA26280f41B Osta IZZY-rahaketta nyt!

Izzy (IZZY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Izzy (IZZY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 96.24K $ 96.24K $ 96.24K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 982.00M $ 982.00M $ 982.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 98.00K $ 98.00K $ 98.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0028 $ 0.0028 $ 0.0028 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000087678774782739 $ 0.000087678774782739 $ 0.000087678774782739 Nykyinen hinta: $ 0.000098 $ 0.000098 $ 0.000098 Lue lisää Izzy (IZZY) -rahakkeen hinnasta

Izzy (IZZY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Izzy (IZZY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IZZY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IZZY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IZZY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IZZY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IZZY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Izzy (IZZY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IZZY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IZZY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Izzy (IZZY) -rahakkeen hintahistoria IZZY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IZZY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IZZY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IZZY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IZZY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IZZY-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!