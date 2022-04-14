izumi Finance (IZI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu izumi Finance (IZI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

izumi Finance (IZI) -rahakkeen tiedot izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. Virallinen verkkosivusto: https://izumi.finance/home Valkoinen paperi: https://docs.izumi.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200 Osta IZI-rahaketta nyt!

izumi Finance (IZI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu izumi Finance (IZI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 Nykyinen hinta: $ 0.004285 $ 0.004285 $ 0.004285 Lue lisää izumi Finance (IZI) -rahakkeen hinnasta

izumi Finance (IZI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset izumi Finance (IZI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IZI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IZI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IZI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IZI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IZI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään izumi Finance (IZI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IZI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IZI-rahakkeita MEXCistä nyt!

izumi Finance (IZI) -rahakkeen hintahistoria IZI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IZI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IZI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IZI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IZI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IZI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!