izumi Finance-logo

izumi Finance – hinta (IZI)

1IZI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00421
$0.00421$0.00421
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen izumi Finance (IZI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:00:28 (UTC+8)

izumi Finance (IZI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004145
$ 0.004145$ 0.004145
24 h:n matalin
$ 0.004227
$ 0.004227$ 0.004227
24 h:n korkein

$ 0.004145
$ 0.004145$ 0.004145

$ 0.004227
$ 0.004227$ 0.004227

$ 0.22582181306541096
$ 0.22582181306541096$ 0.22582181306541096

$ 0.003707408845399886
$ 0.003707408845399886$ 0.003707408845399886

-0.05%

0.00%

+0.23%

+0.23%

izumi Finance (IZI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00421. Viimeisen 24 tunnin aikana IZI on vaihdellut alimmillaan $ 0.004145 ja korkeimmillaan $ 0.004227 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IZI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.22582181306541096, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003707408845399886.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IZI on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

izumi Finance (IZI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1614

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

$ 9.42K
$ 9.42K$ 9.42K

$ 8.42M
$ 8.42M$ 8.42M

787.40M
787.40M 787.40M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

39.37%

ETH

izumi Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.42K. IZI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 787.40M ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.42M.

izumi Finance (IZI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän izumi Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.00011+2.68%
60 päivää$ -0.000136-3.13%
90 päivää$ -0.001263-23.08%
izumi Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IZI-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

izumi Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00011 (+2.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

izumi Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IZI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000136 (-3.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

izumi Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001263 (-23.08%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle izumi Finance (IZI)?

Tarkista izumi Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on izumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

izumi Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja izumi Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IZI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue izumi Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään izumi Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

izumi Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon izumi Finance (IZI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko izumi Finance (IZI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita izumi Finance-rahakkeelle.

Tarkista izumi Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

izumi Finance (IZI) -rahakkeen tokenomiikka

izumi Finance (IZI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IZI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

izumi Finance (IZI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa izumi Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa izumi Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IZI paikallisiin valuuttoihin

1 izumi Finance(IZI) - VND
110.78615
1 izumi Finance(IZI) - AUD
A$0.0065255
1 izumi Finance(IZI) - GBP
0.0031154
1 izumi Finance(IZI) - EUR
0.0036206
1 izumi Finance(IZI) - USD
$0.00421
1 izumi Finance(IZI) - MYR
RM0.0177662
1 izumi Finance(IZI) - TRY
0.1723153
1 izumi Finance(IZI) - JPY
¥0.62308
1 izumi Finance(IZI) - ARS
ARS$5.5321926
1 izumi Finance(IZI) - RUB
0.3391997
1 izumi Finance(IZI) - INR
0.3673646
1 izumi Finance(IZI) - IDR
Rp69.0163824
1 izumi Finance(IZI) - KRW
5.8963576
1 izumi Finance(IZI) - PHP
0.2406857
1 izumi Finance(IZI) - EGP
￡E.0.2041429
1 izumi Finance(IZI) - BRL
R$0.0230287
1 izumi Finance(IZI) - CAD
C$0.0058098
1 izumi Finance(IZI) - BDT
0.5120202
1 izumi Finance(IZI) - NGN
6.4669389
1 izumi Finance(IZI) - COP
$16.9757725
1 izumi Finance(IZI) - ZAR
R.0.0746433
1 izumi Finance(IZI) - UAH
0.1733678
1 izumi Finance(IZI) - VES
Bs0.57677
1 izumi Finance(IZI) - CLP
$4.0837
1 izumi Finance(IZI) - PKR
Rs1.1868832
1 izumi Finance(IZI) - KZT
2.2622014
1 izumi Finance(IZI) - THB
฿0.1374986
1 izumi Finance(IZI) - TWD
NT$0.1284471
1 izumi Finance(IZI) - AED
د.إ0.0154507
1 izumi Finance(IZI) - CHF
Fr0.003368
1 izumi Finance(IZI) - HKD
HK$0.0328801
1 izumi Finance(IZI) - AMD
֏1.611167
1 izumi Finance(IZI) - MAD
.د.م0.0379321
1 izumi Finance(IZI) - MXN
$0.0789796
1 izumi Finance(IZI) - SAR
ريال0.0157875
1 izumi Finance(IZI) - PLN
0.0154086
1 izumi Finance(IZI) - RON
лв0.0183135
1 izumi Finance(IZI) - SEK
kr0.0405002
1 izumi Finance(IZI) - BGN
лв0.0070728
1 izumi Finance(IZI) - HUF
Ft1.4373361
1 izumi Finance(IZI) - CZK
0.0890836
1 izumi Finance(IZI) - KWD
د.ك0.00128405
1 izumi Finance(IZI) - ILS
0.0143561
1 izumi Finance(IZI) - AOA
Kz3.8588439
1 izumi Finance(IZI) - BHD
.د.ب0.00158717
1 izumi Finance(IZI) - BMD
$0.00421
1 izumi Finance(IZI) - DKK
kr0.0270282
1 izumi Finance(IZI) - HNL
L0.1106809
1 izumi Finance(IZI) - MUR
0.1925233
1 izumi Finance(IZI) - NAD
$0.0743907
1 izumi Finance(IZI) - NOK
kr0.0428157
1 izumi Finance(IZI) - NZD
$0.0071991
1 izumi Finance(IZI) - PAB
B/.0.00421
1 izumi Finance(IZI) - PGK
K0.0174294
1 izumi Finance(IZI) - QAR
ر.ق0.0153244
1 izumi Finance(IZI) - RSD
дин.0.4248732

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:00:28 (UTC+8)

