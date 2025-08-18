izumi Finance (IZI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00421. Viimeisen 24 tunnin aikana IZI on vaihdellut alimmillaan $ 0.004145 ja korkeimmillaan $ 0.004227 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IZI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.22582181306541096, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003707408845399886.
Lyhyen aikavälin tuloksissa IZI on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
izumi Finance (IZI) -rahakkeen markkinatiedot
izumi Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.42K. IZI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 787.40M ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.42M.
izumi Finance (IZI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän izumi Finance-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ +0.00011
+2.68%
60 päivää
$ -0.000136
-3.13%
90 päivää
$ -0.001263
-23.08%
izumi Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään IZI-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
izumi Finance 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00011 (+2.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
izumi Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IZI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000136 (-3.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
izumi Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001263 (-23.08%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle izumi Finance (IZI)?
izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.
izumi Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)
