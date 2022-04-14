IX Token (IXT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu IX Token (IXT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

IX Token (IXT) -rahakkeen tiedot PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Virallinen verkkosivusto: https://www.planetix.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.planetix.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe Osta IXT-rahaketta nyt!

IX Token (IXT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu IX Token (IXT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 16.42M $ 16.42M $ 16.42M Kokonaistarjonta: $ 153.26M $ 153.26M $ 153.26M Kierrossa oleva tarjonta: $ 131.44M $ 131.44M $ 131.44M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.14M $ 19.14M $ 19.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.9778 $ 0.9778 $ 0.9778 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 Nykyinen hinta: $ 0.12489 $ 0.12489 $ 0.12489 Lue lisää IX Token (IXT) -rahakkeen hinnasta

IX Token (IXT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset IX Token (IXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IXT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IXT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IXT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IXT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

