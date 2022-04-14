ivendPay (IVPAY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ivendPay (IVPAY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ivendPay (IVPAY) -rahakkeen tiedot IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease. Virallinen verkkosivusto: https://ivendpay.com Valkoinen paperi: https://ivendpay.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb Osta IVPAY-rahaketta nyt!

ivendPay (IVPAY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ivendPay (IVPAY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 927.24M $ 927.24M $ 927.24M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 Nykyinen hinta: $ 0.001866 $ 0.001866 $ 0.001866 Lue lisää ivendPay (IVPAY) -rahakkeen hinnasta

ivendPay (IVPAY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ivendPay (IVPAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IVPAY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IVPAY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IVPAY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IVPAY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ivendPay (IVPAY) -rahakkeen hintahistoria IVPAY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IVPAY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IVPAY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IVPAY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IVPAY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IVPAY-rahakkeen hintaennuste nyt!

