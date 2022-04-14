Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Invest Zone (IVFUN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen tiedot IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist. Virallinen verkkosivusto: https://ivfun.meme/ Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb Osta IVFUN-rahaketta nyt!

Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 401.38K $ 401.38K $ 401.38K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 940.22M $ 940.22M $ 940.22M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 426.90K $ 426.90K $ 426.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04011 $ 0.04011 $ 0.04011 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 Nykyinen hinta: $ 0.0004269 $ 0.0004269 $ 0.0004269 Lue lisää Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen hinnasta

Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IVFUN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IVFUN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IVFUN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IVFUN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IVFUN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IVFUN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IVFUN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen hintahistoria IVFUN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IVFUN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IVFUN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IVFUN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IVFUN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IVFUN-rahakkeen hintaennuste nyt!

