Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003914. Viimeisen 24 tunnin aikana IVFUN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0003794 ja korkeimmillaan $ 0.0004557 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IVFUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07865273043037722, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000225814595489096.
Lyhyen aikavälin tuloksissa IVFUN on muuttunut +3.16% viimeisen tunnin aikana, +3.16% 24 tunnin aikana ja -6.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen markkinatiedot
No.2512
$ 368.00K
$ 368.00K$ 368.00K
$ 407.01
$ 407.01$ 407.01
$ 391.40K
$ 391.40K$ 391.40K
940.22M
940.22M 940.22M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
94.02%
TRX
Invest Zone-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 368.00K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 407.01. IVFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 940.22M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 391.40K.
Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Invest Zone-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000011989
+3.16%
30 päivää
$ -0.0000048
-1.22%
60 päivää
$ +0.0000005
+0.12%
90 päivää
$ -0.000084
-17.67%
Invest Zone-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään IVFUN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000011989 (+3.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Invest Zone 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000048 (-1.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Invest Zone-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IVFUN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000005 (+0.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Invest Zone-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000084 (-17.67%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Invest Zone (IVFUN)?
IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist.
Invest Zone on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Invest Zone-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista IVFUN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Invest Zone-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Invest Zone-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Invest Zone-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Invest Zone (IVFUN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Invest Zone (IVFUN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Invest Zone-rahakkeelle.
Invest Zone (IVFUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IVFUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Invest Zone (IVFUN) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Invest Zone:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Invest Zone MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.