Itheum (ITHEUM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Itheum (ITHEUM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Itheum (ITHEUM) -rahakkeen tiedot

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Virallinen verkkosivusto:
https://itheum.io
Valkoinen paperi:
https://dev.to/itheum/itheum-data-dex-whitepaper-ooo
Block Explorer:
https://solscan.io/token/iTHSaXjdqFtcnLK4EFEs7mqYQbJb6B7GostqWbBQwaV

Itheum (ITHEUM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Itheum (ITHEUM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 569.62K
$ 569.62K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 486.44M
$ 486.44M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.17M
$ 1.17M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.299
$ 0.299
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000836919399514103
$ 0.000836919399514103
Nykyinen hinta:
$ 0.001171
$ 0.001171

Itheum (ITHEUM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Itheum (ITHEUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ITHEUM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ITHEUM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ITHEUM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ITHEUM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Itheum (ITHEUM) -rahakkeen hintahistoria

ITHEUM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ITHEUM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ITHEUM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ITHEUM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

