Itheum (ITHEUM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Itheum (ITHEUM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Itheum (ITHEUM) -rahakkeen tiedot Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance. Virallinen verkkosivusto: https://itheum.io Valkoinen paperi: https://dev.to/itheum/itheum-data-dex-whitepaper-ooo Block Explorer: https://solscan.io/token/iTHSaXjdqFtcnLK4EFEs7mqYQbJb6B7GostqWbBQwaV Osta ITHEUM-rahaketta nyt!

Itheum (ITHEUM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Itheum (ITHEUM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 569.62K $ 569.62K $ 569.62K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 486.44M $ 486.44M $ 486.44M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 Nykyinen hinta: $ 0.001171 $ 0.001171 $ 0.001171 Lue lisää Itheum (ITHEUM) -rahakkeen hinnasta

Itheum (ITHEUM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Itheum (ITHEUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ITHEUM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ITHEUM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ITHEUM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ITHEUM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ITHEUM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Itheum (ITHEUM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ITHEUM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ITHEUM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Itheum (ITHEUM) -rahakkeen hintahistoria ITHEUM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ITHEUM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ITHEUM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ITHEUM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ITHEUM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ITHEUM-rahakkeen hintaennuste nyt!

