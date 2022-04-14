Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Islamic Coin (ISLM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen tiedot Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance. Virallinen verkkosivusto: https://islamiccoin.net Valkoinen paperi: https://islamiccoin.net/whitepaper Block Explorer: https://explorer.haqq.network Osta ISLM-rahaketta nyt!

Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 41.46M $ 41.46M $ 41.46M Kokonaistarjonta: $ 20.23B $ 20.23B $ 20.23B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 409.83M $ 409.83M $ 409.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.10414 $ 0.10414 $ 0.10414 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02058030302058458 $ 0.02058030302058458 $ 0.02058030302058458 Nykyinen hinta: $ 0.02026 $ 0.02026 $ 0.02026 Lue lisää Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen hinnasta

Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ISLM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ISLM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ISLM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ISLM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen hintahistoria ISLM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ISLM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ISLM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ISLM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ISLM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ISLM-rahakkeen hintaennuste nyt!

