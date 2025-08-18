Lisätietoja ISLM-rahakkeesta

ISLM-rahakkeen hintatiedot

ISLM-rahakkeen valkoinen paperi

ISLM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ISLM-rahakkeen tokenomiikka

ISLM-rahakkeen hintaennuste

ISLM-rahakkeen historia

ISLM-osto-opas

ISLM/fiat-valuuttamuunnin

ISLM-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Islamic Coin-logo

Islamic Coin – hinta (ISLM)

1ISLM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02076
$0.02076$0.02076
+0.09%1D
USD
Reaaliaikainen Islamic Coin (ISLM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:00:00 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0198
$ 0.0198$ 0.0198
24 h:n matalin
$ 0.02082
$ 0.02082$ 0.02082
24 h:n korkein

$ 0.0198
$ 0.0198$ 0.0198

$ 0.02082
$ 0.02082$ 0.02082

$ 0.08164389016452497
$ 0.08164389016452497$ 0.08164389016452497

$ 0.02059762751860959
$ 0.02059762751860959$ 0.02059762751860959

0.00%

+0.09%

-4.73%

-4.73%

Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02076. Viimeisen 24 tunnin aikana ISLM on vaihdellut alimmillaan $ 0.0198 ja korkeimmillaan $ 0.02082 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ISLM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.08164389016452497, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02059762751860959.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ISLM on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -4.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen markkinatiedot

No.9412

$ 42.34M
$ 42.34M$ 42.34M

$ 41.85K
$ 41.85K$ 41.85K

$ 419.93M
$ 419.93M$ 419.93M

2.04B
2.04B 2.04B

20,227,820,535.7433
20,227,820,535.7433 20,227,820,535.7433

ISLMEVM

Islamic Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 41.85K. ISLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.04B ja sen kokonaistarjonta on 20227820535.7433. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 419.93M.

Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Islamic Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000187+0.09%
30 päivää$ -0.0075-26.54%
60 päivää$ -0.00465-18.30%
90 päivää$ -0.01089-34.41%
Islamic Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ISLM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000187 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Islamic Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0075 (-26.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Islamic Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ISLM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00465 (-18.30%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Islamic Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01089 (-34.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Islamic Coin (ISLM)?

Tarkista Islamic Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Islamic Coin (ISLM)

Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.

Islamic Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Islamic Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ISLM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Islamic Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Islamic Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Islamic Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Islamic Coin (ISLM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Islamic Coin (ISLM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Islamic Coin-rahakkeelle.

Tarkista Islamic Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen tokenomiikka

Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ISLM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Islamic Coin (ISLM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Islamic Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Islamic Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ISLM paikallisiin valuuttoihin

1 Islamic Coin(ISLM) - VND
546.2994
1 Islamic Coin(ISLM) - AUD
A$0.032178
1 Islamic Coin(ISLM) - GBP
0.0153624
1 Islamic Coin(ISLM) - EUR
0.0178536
1 Islamic Coin(ISLM) - USD
$0.02076
1 Islamic Coin(ISLM) - MYR
RM0.0876072
1 Islamic Coin(ISLM) - TRY
0.8497068
1 Islamic Coin(ISLM) - JPY
¥3.07248
1 Islamic Coin(ISLM) - ARS
ARS$27.2798856
1 Islamic Coin(ISLM) - RUB
1.6726332
1 Islamic Coin(ISLM) - INR
1.8115176
1 Islamic Coin(ISLM) - IDR
Rp340.3278144
1 Islamic Coin(ISLM) - KRW
29.0756256
1 Islamic Coin(ISLM) - PHP
1.1868492
1 Islamic Coin(ISLM) - EGP
￡E.1.0066524
1 Islamic Coin(ISLM) - BRL
R$0.1135572
1 Islamic Coin(ISLM) - CAD
C$0.0286488
1 Islamic Coin(ISLM) - BDT
2.5248312
1 Islamic Coin(ISLM) - NGN
31.8892284
1 Islamic Coin(ISLM) - COP
$83.70951
1 Islamic Coin(ISLM) - ZAR
R.0.3680748
1 Islamic Coin(ISLM) - UAH
0.8548968
1 Islamic Coin(ISLM) - VES
Bs2.84412
1 Islamic Coin(ISLM) - CLP
$20.1372
1 Islamic Coin(ISLM) - PKR
Rs5.8526592
1 Islamic Coin(ISLM) - KZT
11.1551784
1 Islamic Coin(ISLM) - THB
฿0.6780216
1 Islamic Coin(ISLM) - TWD
NT$0.6333876
1 Islamic Coin(ISLM) - AED
د.إ0.0761892
1 Islamic Coin(ISLM) - CHF
Fr0.016608
1 Islamic Coin(ISLM) - HKD
HK$0.1621356
1 Islamic Coin(ISLM) - AMD
֏7.944852
1 Islamic Coin(ISLM) - MAD
.د.م0.1870476
1 Islamic Coin(ISLM) - MXN
$0.3894576
1 Islamic Coin(ISLM) - SAR
ريال0.07785
1 Islamic Coin(ISLM) - PLN
0.0759816
1 Islamic Coin(ISLM) - RON
лв0.090306
1 Islamic Coin(ISLM) - SEK
kr0.1997112
1 Islamic Coin(ISLM) - BGN
лв0.0348768
1 Islamic Coin(ISLM) - HUF
Ft7.0876716
1 Islamic Coin(ISLM) - CZK
0.4392816
1 Islamic Coin(ISLM) - KWD
د.ك0.0063318
1 Islamic Coin(ISLM) - ILS
0.0707916
1 Islamic Coin(ISLM) - AOA
Kz19.0284084
1 Islamic Coin(ISLM) - BHD
.د.ب0.00782652
1 Islamic Coin(ISLM) - BMD
$0.02076
1 Islamic Coin(ISLM) - DKK
kr0.1332792
1 Islamic Coin(ISLM) - HNL
L0.5457804
1 Islamic Coin(ISLM) - MUR
0.9493548
1 Islamic Coin(ISLM) - NAD
$0.3668292
1 Islamic Coin(ISLM) - NOK
kr0.2111292
1 Islamic Coin(ISLM) - NZD
$0.0354996
1 Islamic Coin(ISLM) - PAB
B/.0.02076
1 Islamic Coin(ISLM) - PGK
K0.0859464
1 Islamic Coin(ISLM) - QAR
ر.ق0.0755664
1 Islamic Coin(ISLM) - RSD
дин.2.0950992

Islamic Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Islamic Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Islamic Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Islamic Coin”

Paljonko Islamic Coin (ISLM) on arvoltaan tänään?
ISLM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02076 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ISLM-USD-parin nykyinen hinta?
ISLM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02076. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Islamic Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ISLM markkina-arvo on $ 42.34M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ISLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ISLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.04B USD.
Mikä oli ISLM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ISLM saavutti ATH-hinnaksi 0.08164389016452497 USD.
Mikä oli ISLM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ISLM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02059762751860959 USD.
Mikä on ISLM-rahakkeen treidausvolyymi?
ISLM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 41.85K USD.
Nouseeko ISLM tänä vuonna korkeammalle?
ISLM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ISLM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:00:00 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ISLM-USD-laskin

Summa

ISLM
ISLM
USD
USD

1 ISLM = 0.02076 USD

Treidaa ISLM-rahaketta

ISLMUSDT
$0.02076
$0.02076$0.02076
-0.13%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu