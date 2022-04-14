Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nifty Island (ISLAND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen tiedot Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. Virallinen verkkosivusto: https://www.niftyisland.com Valkoinen paperi: https://guide.niftyisland.com Block Explorer: https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz Osta ISLAND-rahaketta nyt!

Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Kokonaistarjonta: $ 936.72M $ 936.72M $ 936.72M Kierrossa oleva tarjonta: $ 151.71M $ 151.71M $ 151.71M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.01M $ 14.01M $ 14.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7836 $ 0.7836 $ 0.7836 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 Nykyinen hinta: $ 0.014014 $ 0.014014 $ 0.014014 Lue lisää Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen hinnasta

Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ISLAND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ISLAND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ISLAND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ISLAND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ISLAND-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ISLAND-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ISLAND-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen hintahistoria ISLAND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ISLAND-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ISLAND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ISLAND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ISLAND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ISLAND-rahakkeen hintaennuste nyt!

