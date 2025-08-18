Lisätietoja ISLAND-rahakkeesta

Nifty Island-logo

Nifty Island – hinta (ISLAND)

$0.013084
-0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Nifty Island (ISLAND) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:59:52 (UTC+8)

Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.013001
24 h:n matalin
$ 0.013416
24 h:n korkein

$ 0.013001
$ 0.013416
$ 0.2917950312440039
$ 0.009059406634082372
+0.26%

-0.10%

-6.27%

-6.27%

Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.013084. Viimeisen 24 tunnin aikana ISLAND on vaihdellut alimmillaan $ 0.013001 ja korkeimmillaan $ 0.013416 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ISLAND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2917950312440039, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.009059406634082372.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ISLAND on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, -0.10% 24 tunnin aikana ja -6.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen markkinatiedot

No.1835

$ 1.98M
$ 56.67K
$ 13.08M
151.65M
1,000,000,000
936,654,752.662057
15.16%

ETH

Nifty Island-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.67K. ISLAND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 151.65M ja sen kokonaistarjonta on 936654752.662057. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.08M.

Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nifty Island-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000131-0.10%
30 päivää$ -0.001922-12.81%
60 päivää$ +0.000974+8.04%
90 päivää$ -0.009756-42.72%
Nifty Island-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ISLAND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000131 (-0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Nifty Island 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001922 (-12.81%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Nifty Island-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ISLAND-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000974 (+8.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Nifty Island-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.009756 (-42.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nifty Island (ISLAND)?

Tarkista Nifty Island-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Nifty Island (ISLAND)

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Nifty Island on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nifty Island-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ISLAND-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Nifty Island-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nifty Island-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Nifty Island-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nifty Island (ISLAND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nifty Island (ISLAND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nifty Island-rahakkeelle.

Tarkista Nifty Island-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen tokenomiikka

Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ISLAND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nifty Island (ISLAND) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nifty Island:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nifty Island MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ISLAND paikallisiin valuuttoihin

Nifty Island-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nifty Island toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Nifty Island-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nifty Island”

Paljonko Nifty Island (ISLAND) on arvoltaan tänään?
ISLAND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.013084 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ISLAND-USD-parin nykyinen hinta?
ISLAND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.013084. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nifty Island-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ISLAND markkina-arvo on $ 1.98M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ISLAND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ISLAND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 151.65M USD.
Mikä oli ISLAND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ISLAND saavutti ATH-hinnaksi 0.2917950312440039 USD.
Mikä oli ISLAND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ISLAND-rahakkeen ATL-hinta oli 0.009059406634082372 USD.
Mikä on ISLAND-rahakkeen treidausvolyymi?
ISLAND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.67K USD.
Nouseeko ISLAND tänä vuonna korkeammalle?
ISLAND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ISLAND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Nifty Island (ISLAND) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

