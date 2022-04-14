ISKRA Token (ISK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ISKRA Token (ISK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ISKRA Token (ISK) -rahakkeen tiedot Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Virallinen verkkosivusto: https://iskra.world/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Osta ISK-rahaketta nyt!

ISKRA Token (ISK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ISKRA Token (ISK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Kokonaistarjonta: $ 996.85M $ 996.85M $ 996.85M Kierrossa oleva tarjonta: $ 383.17M $ 383.17M $ 383.17M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003859622862244237 $ 0.003859622862244237 $ 0.003859622862244237 Nykyinen hinta: $ 0.00373 $ 0.00373 $ 0.00373 Lue lisää ISKRA Token (ISK) -rahakkeen hinnasta

ISKRA Token (ISK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ISKRA Token (ISK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ISK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ISK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ISK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ISK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ISK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ISKRA Token (ISK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ISK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ISK-rahakkeita MEXCistä nyt!

ISKRA Token (ISK) -rahakkeen hintahistoria ISK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ISK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ISK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ISK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ISK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ISK-rahakkeen hintaennuste nyt!

